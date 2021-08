Région du Bélier: Raymonde Goudou distingue les meilleurs élèves

La ministre-Gouverneur Raymonde Goudou, ministre-Gouverneur a procédé vendredi 20 août 2021, à la remise de prix d’excellence aux meilleurs élèves au CEPE, BEPC et BAC,session 2021, de la région du Bélier.

Région du Bélier : La ministre Raymonde Goudou récompense les meilleurs élèves

Les meilleurs élèves de la région du Bélier ont été honorés, vendredi 20 août dernier à la salle des fêtes de Toumodi. À l’initiative de cette célébration qui a enregistré la présence un parterre de personnalités du monde éducatif, de la société civile et des cadres de la région, la ministre Raymonde Goudou,fraichement nommé Ministre-Gouverneur du District autonome des Lacs.

Pour cette première édition de la célébration de l'excellence, ce sont les meilleurs élèves de la région , y compris le personnel enseignant et éducatif de la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation (DRENA-Bélier) qui ont été récompensés. Ainsi DJETTY Rachel 161,69 points au CEPE, Sangaré Mouhamed, 179, 23points au BEPC et KOUAME CHRIST Ange Dylan 331 point au BAC et le corps enseignant de la DRENA Bélier ont reçu des dons composés entres autre d'ordinateurs,tablettes, kits scolaires et de numéraires. L’initiative de l’ex-ministre de la Santé répond à sa vision d’investir dans le capital humain en vue de l’obtention des cadres d’excellence.

La cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), du président Alassane Ouattara; a promis que les prochaines éditions de cette célébration l’excellence seront étendues sur toutes les localités qui composent le District autonome des Lacs. Étaient présent à cette cérémonie le Secrétaire d’État et maire de la Commune Diédiévi, Brice Kouassi , le représentant du Ministre de l'Équipement et de l'entretien routier, le PCA de la SNDI et du chef de cabinet du ministère de l'Économie numérique ainsi que de nombreux autres cadres originaires de la région du Bélier.

Kelly Kouassi avec Sercom