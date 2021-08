Cas d'Ebola: La Côte d'Ivoire va vacciner “tous les cas contacts”

Face aux cas d’Ebola en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé entend faire vacciner en urgence tous les cas contacts, une épreuve qui s’annonce très compliquée.

L'état de la jeune Guinéenne arrivée, identifiée comme le 1er cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, est stable

Le premier cas d'Ebola a été détecté chez une jeune Guinéenne arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août en provenance de la ville de Labé (nord de la Guinée), un trajet de plus de 1500 km qu'elle a fait par la route.

Vendredi dernier, en conférence de presse à Abidjan sur le point de l’évolution de la maladie à virus Ebola dans le pays, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a assuré que tous les cas contact seront vaccinés, afin d’éviter la propagation de la maladie.

Selon le ministre de la Santé, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour protéger la population. Et d’indiquer que le pays dispose déjà de 5 000 doses de vaccin pour lutter contre la maladie.

Selon le gouvernement ivoirien, plus de 800 personnes vont être vaccinées pour briser la chaîne de contamination, dont 65% sont des personnels soignants.

Il a assuré que l’état de la patiente du cas confirmé est stable. Soulignant par la même occasion que le supposé cas de contamination s’est avéré négatif après sa mise en examen.

Cela dénote, à en croire Pierre Dimba, l’efficacité du plan de riposte mis en place par les autorités sanitaires ivoiriennes.

A l’occasion d’une conférence de presse, le 19 août 2021 à Abidjan, le ministre Pierre Dimba, a apporté un démenti à la rumeur selon laquelle la Côte d’Ivoire a enregistré plusieurs cas d’Ebola et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à lutter contre cette pandémie.

« Certaines presses font état de l’existence de 49 cas d’Ebola en Côte d’ivoire. Cette information est fausse. Il n’y a pas de nouveaux cas signalés à ce jour. Il s’agit de 49 cas contact de la famille de la patiente qui ont été identifiés en Guinée », a déclaré Pierre Dimba.

A en croire le ministre de la Santé, l’état de la patiente est stable. Il a précisé que les cas contact de la patiente en milieu hospitalier ont été isolés, ont bénéficié de prise en charge et ont été vaccinés.

Virus à Ebola: Les taux de létalité ont varié de 25 à 90 %

Pour circonscrire cette pandémie, l’Etat a décidé du renforcement du dispositif sanitaire et sécuritaire à la frontière avec ses voisins notamment avec la Guinée et le Liberia, qui ont été durement frappés par Ebola entre 2014 et 2016.

La Côte d'Ivoire « n’a enregistré aucun cas confirmé de la maladie à virus Ebola depuis 1994, l’année où un scientifique avait été infecté durant une épidémie chez les chimpanzés », selon l’OMS. Ebola est une maladie à virus souvent mortelle, qui touche les êtres humains et d’autres primates.

« Les taux de létalité ont varié de 25 à 90 % lors des épidémies précédentes », selon l’OMS qui précise que « néanmoins, il existe désormais un traitement efficace, et si les patients sont pris en charge à un stade précoce de la maladie, avec en parallèle des soins de soutien, leurs chances de survie s’améliorent considérablement ».