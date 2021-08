RDC: Décès de Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, ex-fidèle de Tshisekedi

Gabriel Kyungu wa Kumwanza, cofondateur de l'UDPS et président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, s’est éteint le samedi 21 août à Luanda en Angola.

Le Grand Katanga pleure son patriarche politique, Gabriel Kyungu wa Kumwanza

Acteur clé de la politique congolaise depuis des décennies. Gabriel Kyungu wa Kumwanza, une vraie icône politique dans l’espace Grand Katanga, s’en est allé. Il a tiré sa révérence, samedi, à Luanda en Angola où il a été évacué pour des soins d’urgence.

Âgé de 83 ans, Kyungu Wa Kumwanza a longtemps travaillé avec le Maréchal Mobutu. Il a ensuite apporté son soutien aux deux Kabila, père et fils.

Depuis l’avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, cet acteur politique congolais proche de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila s’est rétracté pour rallier le camp de l’Union sacrée de la Nation. Il s’est transformé en soutien inconditionnel du Président Félix Tshisekedi.

Gabriel Kyungu était sur la scène politique depuis les années 1960. Ancien syndicaliste dans l’enseignement, on l'a retrouvé avec Étienne Tshisekedi Wa Mulumba parmi les treize fondateurs de l’UDPS, les parlementaires qui avaient défié Mobutu au début des années 1980. Plus tard, il tourne casaque et rejoint le Maréchal.

Gabriel Kyungu Wa Kumwanza est parmi les principaux instigateurs de l’épuration ethnique qui vise particulièrement les originaires du Kasaï, qui doivent quitter le Katanga dans les années 1990. À l’arrivée de l’AFDL, de Laurent-Désiré Kabila, il soutient le nouveau pouvoir avant de retourner dans l’opposition.