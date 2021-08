Détention de Koua Justin: Samba David interpelle Bédié et Gbagbo

Samba David, président de la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire, interpelle les leaders de l'opposition ivoirienne sur le cas de Koua Justin, proche de Laurent Gbagbo, détenu depuis 2020.

Samba David: "Koua Justin meurt à petit feu et aucun des leaders qui appelaient au boycott du 3e mandat, ne lève le petit doigt pour plaider sa cause"

La rumeur sur sa libération, le 7 août 2021, avait suscité de l'espoir chez ses proches, avant d'être démentie plus tard par son avocat, Me Ange Rodrigue Dadje. Presqu'une année après son arrestation à Korhogo, en prélude à l'élection présidentielle d 'octobre 2020, Koua Justin croupit toujours en prison, dans l'indifférence, selon Samba David, des leaders de l'opposition, pourtant auteurs du mot d'ordre de boycott actif, à l'origine des violences qui ont fait près de 100 morts ainsi qu'un demi millier de blessés.

"Depuis le 17 juin, l'ex-président Laurent Gbagbo est en Côte d’Ivoire. Après ce retour historique, et lors de sa rencontre avec M. Ouattara le 27 juillet, il a demandé la libération des prisonniers politiques de la crise préélectorale de 2010 vu que lui qui était leur guide, a été innocenté et libéré. À cette doléance, il fallait ajouter ceux du "NON" au troisième mandat et d'autres prisonniers politiques. M. Ouattara a répondu plus ou moins favorablement. Car, s'il faut saluer son geste, il faut tout aussi lui rappeler que beaucoup d'Ivoiriens sont encore en prison. Et au nombre de ceux-ci le camarade Koua Justin, Secrétaire national chargé de la jeunesse et porte-parole adjoint du FPI ( d'avant le 9 août). Il a été arrêté durant les mouvements de protestation contre le 3e mandat. Cependant, tous les leaders qui ont lancé le mot d'ordre contre ce mandat dit illégal, sont tous en liberté. Le président Bédié et les autres présidents sont libres. M. Affi N'guessan, M. Guikahué ont été libérés. Ces grands leaders qui ont créé le CNT (conseil national de transition) sont libres", fait remarquer Samba David, dans une publication sur les réseaux sociaux.

Puis le coordinateur de la Coalition des indignés, de renchérir: "Que fait alors Koua Justin en prison ? A-t-il posé un acte isolé qu'on ignore ? Il meurt à petit feu et aucun des leaders qui appelaient au boycott du 3e mandat, ne lève le petit doigt pour plaider sa cause. Serait-il sacrifié par ses camarades de lutte ? Face à cette situation, l'on est en droit de demander si la détermination, l'engagement et la loyauté sont encore des valeurs reconnues en politique. Finalement, l'allié qui se tait quand on souffre, n'est-il pas plus à craindre que l'adversaire dont on connaît déjà les intentions?", s'est-interrogé.