Côte d'Ivoire : Voici la dernière volonté de Dj Arafat avant sa mort

Le jeune Rufy, un des danseurs de feu Dj Arafat, a une fois de plus, fait des révélations sur son défunt mentor.

Rufy: ‘’ Dj Arafat voulait commencer à vendre ses voitures et devenir Pasteur‘’

Il a été un des danseurs préférés de Dj Arafat. Depuis 2013, Rufy a participé à plusieurs spectacles en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, aux côtés de son mentor, le Zeus d'Afrique, décédé le 12 août 2019. Il était donc très proche du Daishikan et a également éprouvé beaucoup de mal à se remettre de la disparition soudaine de son patron.

Le jeune danseur s’est expatrié du côté de la France, peu après le décès de son mentor. C’est donc depuis le pays d'Emmanuel Macron, que le virevoltant danseur Coupé-décalé a révélé que le boss de la Yorogang envisageait de mettre fin à sa carrière musicale pour se convertir au christianisme.

''Ses derniers moments sur terre, il ne parlait que de Dieu. Même lorsque nous étions en France au mois de Février (2019). Après cette tournée, quand nous sommes rentrés, il m’a dit qu’il allait tout arrêter, qu’il allait mettre fin à sa carrière musicale pour devenir pasteur‘’, avait-il confié quelques semaines après l'inhumation du Beerus Sama.

Rufy est, une fois de plus, revenu sur le sujet, deux ans après la mort de son mentor. "Arafat m’a dit qu’après la tournée Moto-Moto Tour, il allait s’installer en France (...) Arafat me dit ceci: Petit, il faut chercher à faire quelque chose hein, moi, je vais arrêter de chanter. Je vais commencer à vendre mes voitures et devenir Pasteur‘’, a-t-il renchéri dans une interview vidéo publiée sur la toile.