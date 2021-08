Présidentielle 2025: Jean-Louis Billon accentue la pression sur Bédié

Jean-Louis Billon, cadre du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), ne cache plus ses ambitions présidentielles. L'ex-ministre ivoirien du Commerce a réitéré sa volonté de briguer le fauteuil présidentiel, dès la prochaine présidentielle prévue en octobre 2025.

Jean-Louis Billon: "L'élection de 2025 s'annonce comme celle du renouveau générationnel"

Jean-Louis Billon, un des nouveaux cadors du PDCI, ne cache plus ses ambitions de diriger, dans un futur très proche, la Côte d'Ivoire. Le fortuné homme d'affaires ivoirien qui ambitionne de réaliser son vœu dès 2025, ne veut plus perdre de temps. Récemment, il a reçu ses amis de "Pierre d'Angle Jean-Louis Billon", un mouvement de soutien à sa candidature.

"J'ai reçu mes amis de Pierre d'Angle Jean-Louis Billon. Ce mouvement de soutien à ma candidature est déjà à pied d'œuvre dans le pays pour annoncer le changement. Je les félicite pour leur esprit d'initiative. Ensemble, nous avons passé en revue leurs préoccupations qui sont celles de la jeunesse du Pdci-Rda et plus largement, celles de tous les jeunes et celles du peuple de Côte d'Ivoire. Ces préoccupations qui concernent la gouvernance de demain, sont aussi les miennes", a indiqué le député de Dabakala. Précisant qu'il n'entendait pas décevoir l'espoir que place en lui, cette jeunesse.

"L'élection de 2025 s'annonce comme celle du "renouveau générationnel" incarné par de nouveaux visages, porteurs d'un récit plus fédérateur pour notre nation. J'ai réitéré clairement ma ferme intention de ne pas décevoir l'espoir qu'ils placent en moi. J'ai également rappelé l'urgence à favoriser l'éclosion de champions nationaux dans la sphère entrepreneuriale, au service d'un véritable patriotisme économique. C'est à cette unique condition de protection de nos concitoyens que nous pourrons exercer notre devoir de solidarité envers les plus fragiles d'entre nous. Notre toute première responsabilité est d'accompagner et de protéger les nôtres", a-t-il poursuivi.

En se dévoilant ainsi, Jean-Louis Billon met désormais la pression sur Henri Konan Bédié dont les velléités de candidature ne sont pas à écarter. La bataille pour le choix du candidat du PDCI à la présidentielle de 2025, est donc lancée. D'autant plus que ce parti regorge de brillants cadres à même de prétendre à la candidature du PDCI-RDA pour la prochaine élection présidentielle.