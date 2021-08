Aruna Dindané parle de ses rapports avec Didier Drogba

L'ancien internatioanl ivoirien, Aruna Dindané s'est prononcé sur ses rapports avec son ancien compagon sur le front de l'attaque des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

Aruna Dindané: ''Il n’y a pas de souci entre Didier Drogba et moi ''

Candidat à l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’emblématique capitane des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a été lâché par ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale, membres de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), qui ont préféré octroyé le parrainage de ladite association au candidat Yacine Idriss Diallo au détriment de Drogba.

Il s'agit entre autres de Kolo Touré, Arouna Dindané, et de Cyrille Domoraud qui avaient copieusement été lynchés sur la toile. Cette décision de ne pas octroyer le parrainage à Didier Drogba, a couté cher à l’Afi, qui a été suspendue par la Fifpro , Fédération internationale des footballeurs Professionnels, structure mère qui subventionne l'Afi.

Plus d’un an après cet épisode, Aruna Dindané, qui était présent ce vendredi à la signature d’une convention entre l’Afad et la mairie du Plateau, a fait savoir que l’Afi se donnera les moyens pour lever cette suspension.

‘’ Je suis secrétaire général de l’Association des footballeurs ivoiriens, nous aidons les footballeurs ivoiriens, c’est quand-même quelque chose. … Vous n’êtes pas sans savoir qu’on est suspendu, on va d’abord mettre tout ça en ordre avant de faire quoi que ce soit ‘’ a-t-il lâché avant de se prononcer sur ses rapports avec Didier Drogba.

‘’ Mes relations avec Didier Drogba ? mais il n’y a pas de soucis entre Didier Drogba et moi, vous voulez qu’on ait un souci ? Mais pourquoi vous me posez la question ? On n’a aucun souci avec Didier, c’est vrai qu’on a des avis divergents, mais ça s’arrête là, sinon on a aucun soucis ‘’ a indiqué Dindané.