Souleymane Kamagaté catégorique: "Al Moustapha doit être libéré"

Au nom de la réconciliation nationale en Cote d’Ivoire, Souleymane Kamagaté dit L'Homme Saga demande la libération d'Al Moustapha écroué à la MACA.

Dossier Al Moustapha: Souleymane Kamagaté dit L'Homme Saga met la pression sur la justice ivoirienne

Le feuilleton Touré Al Moustapha, mis aux arrêts dans une affaire de faux et usage de faux sur des bons d’exonération des sénateurs ivoiriens, n’a pas encore livré tous ses secrets et les rebondissements vont bon train. Après le promotteur des PRIMUD Awards qui a appelé à la libération conditionnelle de Touré Aladji Moustapha dit Al Moustapha, dimanche soir, c’est au tour d’un autre jet setteur et influenceur du showbiz ivoirien, en la personne de L’Homme Saga, d’apportrer son soutien au controversé homme d’affaires.

En effet, dans un message posté sur les reseaux sociaux dans la matinée, le mari de la chanteuse Bamba Ami Sarah, a invité les autorités judiciaires et politiques de Cote d'Ivoire, à faire preuve d’indulgence à l’égard du tout nouveau pensionnaire de la Maison d’Arret et de Correction d’Abidjan (MACA). Pour une décrispation de l’atmosphère politique et au nom de la réconciliation, écrit Souleymane Kamagaté, “Al Moustapha doit être libéré”.

“Je pense que AL MOUSTAPHA doit être libéré. Si on veut une réconciliation vraie, il faut que les fils et filles de ce pays se retrouvent ", a indiqué L’Homme Saga, ex-candidat aux municipales de 2018 dans la commune de Cocody. Dimanche 29 août 2021, plusieurs artistes de Cote d’Ivoire, constitués en collectif avec à leur tete le boss du Coupé décalé, Mory Le Molare, se sont rendus au chevet d’Al Moustapha à la MACA. Objectif de cette visite, témoigner de leur reconnaissance et apporter leur soutien au mari de Miss Bakayoko Lathy Fanta (2e dauphine Miss CI 2018) avec qui, M. Touré devrait se marier sous peu.

“Nous pensons que le grand frère n'a pas sa place en prison. Je ne veux pas rentrer dans les détails et je ne peux interférer dans les affaires judiciaires en cours, il est tout autant justiciable que tout citoyen. Mais nous profitons de votre lucarne pour lancer un appel, Al Moustapha a aidé plus d’une personne en Côte d’Ivoire, jeunes veuves et j’en passe, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu’un qu'on connaît pour sa générosité surtout envers son prochain en Côte d'Ivoire, il ne mérite pas ce qui lui arrive et nous prions beaucoup pour lui. Nous lançons un appel au chef de l’État, au premier ministre, au ministre de la justice, Al peut rentrer chez lui et se présenter devant les autorités d’État à chaque fois qu’elles lui en signifieront le besoin. Nous ne pensons pas qu’il fuiera la justice du pays qui est autonome", a déclaré Molare à la presse après leur visite à Al Moustapha en prison.

Le procureur de la République, Adou Richard a informé l’opinion nationale et internationale qu’il est reproché à Al Moustapha, déféré le 26 août dernier, d’avoir fait usage de faux de documents administratifs, et « d’escroquerie portant sur du numéraire, corruption et blanchiment de capitaux ». A en croire le procureur de la République, les investigations menées dans cette affaire, démontrent que le mis en cause avait « un réseau de faussaires », qui produisait et commercialisait de fausses attestations d’exonération de sénateur auprès de particuliers. Ces derniers s’en servaient pour contourner la procédure douanière en matière d’importation de véhicules.