Inscriptions au CP1 et à la maternelle : Voici ce qu'il faut savoir

En Côte d'Ivoire, en prélude à la rentrée scolaire 2021-2022, les inscriptions au CP1 (Cours préparatoire première année) et à la maternelle débutent le jeudi 2 septembre, indique une note du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Voici la date de démarrage des inscriptions au CP1

La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le lundi 13 septembre 2021. En attendant, la professeure Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, informe que les inscriptions au CP1 et à la maternelle se tiendront du jeudi 2 septembre au vendredi 10 septembre 2021 de 7 h 30 à 16 h 30 dans toutes les écoles maternelles et primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national.

La note du ministère explique que les inscriptions au CP1 sont gratuites. Les parents d'élèves pourront inscrire leurs enfants sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Il faut savoir que pour le recrutement au CP1, la priorité est accordée aux enfants âgés de 6 ans au 31 décembre 2021. En ce qui concerne la maternelle, seuls les enfants dont l'âge est compris entre trois et cinq ans au 31 décembre 2021 pourront être inscrits.

Pour rappel, la date du lundi 13 septembre 2021 a été choisie par Mariatou Koné lors d'une rencontre tenue à Yamoussoukro, dans le Centre de la Côte d'Ivoire, qui a rassemblé la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et les directeurs régionaux de l'Éducation nationale. Notons, par ailleurs, que la réunion de rentrée scolaire aura lieu le jeudi 9 septembre 2021.