AfroBasket: La Côte d'Ivoire et le Sénégal se qualifient en demi-finale

Le Sénégal renverse difficilement l’Angola et file en demi finale de l’ Afrobasket 2021, tout comme la Côte d'Ivoire qui a pris le dessus sur le Syli National de Guinée.

AfroBasket: La Côte d'Ivoire pulvérise la Guinée

Les Lions de la Teranga du Sénégal ont remporté le premier quart de finale de l’Afrobasket ce mercredi 1er septembre, face à l’Angola (79-74). Auteur d’un double double ( 13 points, 11 rebonds), Gorgui Dieng a lancé les Sénégalais, favoris de cette opposition, avec 13 points, 11 rebonds et 15 passes décisives. Il a été encore une fois le véritable leader de l’équipe sénégalaise et a complètement éclipsé la grosse performance de l'Angolais Carlos Morais qui a voulu couper la route aux Lions sénegalais.

L’Angola a longtemps résisté et a même obtenu une égalité à 74-74 dans les 2 dernières minutes avant de s’incliner. Le seconde rencontre entre la Côte d’Ivoire et la Guinée comptant pour ces 1/4 de finale de l’ Afrobasket Kigali 2021 de ce mercredi 1er septembre, a tourné à l’avantage les Éléphants de Côte d'Ivoire. Très attendus à ce championnat d’Afrique, les Éléphants étaient guidés par l'adresse, la détermination et la solidarité pour une probable victoire qu'ils ont acquise haut les mains.

Durant cette rencontre, la Côte d'Ivoire a montré qu’elle était capable de passer du moins bon à l’excellence et de l’excellence à du moins bon. La Guinée, intraitable équipe qui a éliminé le Rwanda pays hôte, n’a pu tenir tête face à des Éléphants déchaînés sur toutes les balles. Score final, (98-50). Les Ivoiriens ont profité de la puissance physique et technique de leur équipe et ont été solides en défense durant la rencontre, ce qui a empêché les Guinéens de se mettre en évidence. Le duel ouest-africain n’a donc pas eu lieu. La Guinée courbe l’échine devant la Côte d'Ivoire et se voit éliminée de l’Afrobasket 2021 aux portes des demi-finales.