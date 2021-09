RDC: 10 morts et 20 disparus dans une attaque des ADF à Irumu

L'attaque d'un convoi escorté par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FA- RDC), a fait au moins 10 morts et plus de 80 personnes portées disparues à Irumu, dans la province de l' Ituri, selon la presse congolaise.

RDC: Une attaque des ADF fait au moins 10 morts dans l'est du pays

Au moins 10 morts et plus de 80 personnes portées disparues. C’est le triste bilan de l'attaque d'un convoi transportant des civils, perpétrée par les rebelles de l' ADF, mercredi 1er septembre à Irumu, dans la province de l' Ituri (est de la République démocratique du Congo). Selon la presse congolaise, le convoi de véhicules, escorté par un détachement des Forces armées de la République démocratique du Congo (FA RDC) et les forces onusiennes de la Monusco, était en partance pour Béni, la capitale du Nord Kivu. Quatorze des 16 véhicules du convoi ont été complètement incendiés.

« Le convoi quittait Komanda pour se rendre au Nord-Kivu. Les militaires étaient derrière les véhicules, mais malheureusement au niveau de Ofaye, les ADF ont attaqué », relate Daniel Herabo, président de la société civile de Komanda. Plus de 80 personnes ont été enlevées à la suite de ce guet-apens et conduites dans la brousse. Selon le Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires dans la région de l' Ituri, les soldats de l'armée congolaise ont pu récupérer 60 des personnes kidnappées.

Les 20 autres sont toujours entre les mains des insurgés en cavale. Les rebelles de l' ADF, groupe inscrit par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes, sont très actifs dans cette province de la République démocratique du Congo, malgré la mise en place depuis mai dernier, de l’état de siège dans le Nord-Kivu et l’Ituri, pour briser le cycle des massacres dans ces deux régions.