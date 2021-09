Mondial 2022: Les Éléphants partent handicapés contre le Cameroun

La Côte d'Ivoire débute dès ce vendredi les préliminaires du Mondial 2022 face au Mozambique et au Cameroun, sans 12 de ses joueurs de premier plan dont Pépé, Gervinho et Zaha absents.

Face à la presse jeudi 26 août 2021, le sélectionneur de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, a annoncé une liste de 30 Éléphants. Sur cette liste dévoilée, les noms de ténors comme Nicolas Pépé (Arsenal) et Wilfried Zaha (Crystal Palace), retenus par leurs clubs respectifs, n’y figuraient pas.

De plus, ces dernières heures, nous apprenons de sources concordantes auprès du staff de Beaumelle, que Seko Fofana (Lens) et Gervinho (Trabzonspor) ont tous été déclarés forfait pour les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022 contre le Mozambique, vendredi, et le Cameroun, lundi.

La Côte d'Ivoire devra également se passer de pas moins de 5 joueurs qui ont renoncé à se déplacer au Mozambique suite aux pressions de leurs clubs afin d’éviter la quarantaine à leur retour au Royaume Uni : Éric Bailly (Manchester United), Willy Boly (Wolves), Jean Michael Seri (Fulham), Maxwel Cornet (Burnley) et Serge Aurier qui vient quant à lui de résilier avec Tottenham.

Ces éléments viennent d’arriver à Abidjan et seront en revanche disponibles face au Cameroun. En attendant, le sélectionneur Patrice Beaumelle a été contraint de faire appel à des joueurs en renfort comme Junior Lago (Majorque), Ousmane Ouattara (Chippa United), Ghislain Konan (Reims) et les locaux Karim Konaté (Asec Mimosas) et Ricky Hans (Africa Sport).

Charge aux Serey Dié, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller et autres Jérémie Boga, rares têtes d’affiche présentes, de jouer les leaders au Mozambique.