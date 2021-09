Jugé pour homicide involontaire, Tenor plaide coupable

L’artiste camerounais Tenor, arrêté pour conduite en état d'ivresse qui a causé la mort à une personne, a été présenté devant le juge, lundi 6 septembre. Ce qu’il s’est passé.

Tenor présenté au juge

Le rappeur camerounais Tenor a été victime d’un grave accident de circulation dans la matinée du jeudi 15 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. Une jeune femme de 19 ans répondant au nom d'Erica Nfiya Mouliom en est morte sur le champ. Un drame qui continue de hanter l’artiste qui, juste après sa sortie d’hôpital, a été mis aux arrêts puis placé en détention à la prison centrale de New Bell de Douala.

Présenté devant le juge le lundi 2 août dernier, Tenor avait donné sa version des faits. ‘’Ma voiture a eu un gros souci. J’ai démarré et pendant que j’étais en train de rouler, j’ai constaté que le véhicule allait plus vite que d’habitude et que le frein ne répondait plus. J’ai donc arrêté le moteur avant le carrefour Bessengue. Mon véhicule a failli échouer pour la première fois sous un gros camion pétrolier. L’Eternel m’a évité le pire. C’est le volant qui s’est bloqué et je n’avais plus le contrôle sur rien. Le véhicule est allé échouer sur la stèle de Bessengue; d’où le drame qui a causé le décès d’Erika‘’, s'est expliqué le rappeur qui est poursuivi pour conduite en état d’ivresse et homicide involontaire.

Depuis quelques jours, certaines rumeurs font état de la libération du chanteur. Ce qui est faux, à en en croire son manager: "Tenor est toujours en détention. L’affaire n’a pas encore été jugée. Il a rendez-vous au tribunal de première instance de Bonanjo -à Douala-, le 6 septembre pour sa prochaine comparution‘’, a confié à l’Afp Isidore Tameu, son manager. Eh bien! Tenor a effectivement été présenté devant le juge, lundi 6 septembre 2021. Selon des informations, l’artiste a plaidé coupable et a également renoncé à sa demande de mise en liberté provisoire.