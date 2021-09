Le procès des tueurs du Bataclan et du Stade de France s'ouvre

Les auteurs dont Salah Abdeslam et les complices présumés des attentats du 13 novembre 2015 en France ayant fait130 morts, sont devant les tribunaux. Ils sont renvoyées devant la cour d’assises spéciale de Paris.

Attentats du 13 novembre en France: Qui sont les treize hommes jugés aux côtés de Salah Abdeslam

Ouverture le mercredi 8 septembre 2021 du procès des attaques terroristes du 13-Novembre 2015 à Saint-Denis, au Bataclan et sur les terrasses à Paris

Les Français vont revivre une nuit d’enfer, celle des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, qui les a plongés dans l’abîme du terrorisme de masse.

Vingt accusés dont treize membres de la cellule djihadiste responsable de l’opération, répondront de ces attentats en France, qui ont causé la mort de 130 personnes et blessé des centaines d’autres pendant trois heures de tuerie au Stade de France, au Bataclan et aux terrasses des cafés environnants. Salah Abdeslam, le seul membre du commando de la cellule belge, est encore en vie ; il sera dans le box, face aux 1 780 personnes qui se sont constituées partie civile.

De nationalité française, belge, algérienne, suédoise ou pakistanaise, les quatorze accusés présents à l’audience, sont poursuivis pour leur implication, à des degrés divers, dans la préparation et la commission des attentats du 13 novembre 2015. Le procès qui s’ouvre à Paris, mercredi 8 septembre 2021, doit durer près de neuf mois.

Le 13 novembre 2015, trois attaques quasi simultanées aux abords du Stade de France, contre des terrasses des Xe et XIe arrondissements, et dans la salle de concert du Bataclan à Paris, font 130 morts et plus de 400 blessés. Une trentaine d’individus sont soupçonnés d’être impliqués dans ces attentats.

Les circonstances ont voulu que le procès des attentats du 13-Novembre s’ouvre à Paris la semaine même où, aux Etats-Unis, sera douloureusement célébré le vingtième anniversaire de ceux du 11 septembre 2001. Il serait hasardeux d’établir un lien direct entre ces deux événements, tant le phénomène du terrorisme islamiste, qui n’a pas fini de marquer le XXIe siècle, a des ramifications.