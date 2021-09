Sévère mise en garde de la JFPI contre Nestor Dahi et ses camarades

Lia Gnan Ferdinand, Secrétaire général de la Jeunesse du Front populaire ivoirien (JFPI), invite Dahi Nestor et ses camarades pro-Gbagbo, à faire "preuve de responsabilités", en assumant pleinement leur départ du parti. Ces derniers qui ont volontairement quitté le Front populaire ivoirien, projettent d'organiser, samedi 11 septembre 2021, une assemblée générale extraordinaire en qualité de membres de la jeunesse du FPI. Une action que qualifie de "pure provocation", le premier responsable de la JFPI, d'autant plus qu'une assemblée générale de la Jeunesse officielle du Front Populaire Ivoirien se tiendra à cette même date au Siège du parti à Abidjan.

Lia Gnan Ferdinand (SN JFPI): "Nous invitons les organisateurs de ce rassemblement à faire preuve de responsabilité, en assumant pleinement leur départ volontaire du Front Populaire Ivoirien"

Il nous revient de façon récurrente qu’un groupe de personnes se réclamant proche de l’ancien Président de la République, Monsieur Laurent Gbagbo, projetterait d’organiser une assemblée générale extraordinaire en qualité de membres de la Jeunesse du Front Populaire Ivoirien, le samedi 11 septembre 2021 à Abidjan et précisément dans la commune de Yopougon. Il est pourtant de notoriété publique que le Président Laurent Gbagbo et tous ces jeunes, initiateurs de cette assemblée générale extraordinaire ne sont plus militants du Front Populaire Ivoirien et projettent même de créer un autre parti politique.

On se souviendra de leur rencontre partisane du 09 août 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Ils ne sauraient donc organiser quoi que ce soit au nom du FPI ou même de quelque instance de ce parti. En outre nous considérons que cette activité qu’ils projettent d’organiser le 11 septembre prochain n’est qu’une pure provocation, d’autant plus qu’une assemblée générale de la Jeunesse officielle du Front Populaire Ivoirien se tiendra à cette même date au Siège du parti.

Nous prenons donc l’opinion nationale et internationale à témoin, quant à la volonté manifeste des organisateurs de cette manifestation, d’entretenir la confusion dans l’esprit des militants et sympathisants du Front Populaire Ivoirien. Ce qui peut avoir des conséquences grave sur la paix sociale qu’ils tentent vainement de mettre en péril. Nous invitons les organisateurs de ce rassemblement à faire preuve de responsabilité, en assumant pleinement leur départ volontaire du Front Populaire Ivoirien et en se gardant d’usurper des titres qu’ils n’ont pas.

Nous invitons par ailleurs, les organisateurs de cette assemblée à se comporter en citoyens exemplaires, respectueux des lois de la République et du patrimoine d’un parti dont ils ne sont plus volontairement membres. C’est le minimum que le peuple ivoirien puisse attendre d’eux. La Jeunesse du Front Populaire Ivoirien tient enfin à rassurer les militants et sympathisants du parti, que son Assemblée Générale Extraordinaire, se tiendra effectivement le samedi 11 septembre 2021 au siège du parti à 10h00mn.

Fait à Abidjan le 07/09/2021

LE SECRÉTAIRE NATIONAL

LIA GNAN FERDINAND