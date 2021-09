Virginie Efira et Salomé Dewaels irrésistibles à la Mostra de Venise

Mostra de Venise - Robe entièrement fendue, dos dénudé ou encore robe transparente au niveau de la poitrine, Virginie Efira et Salomé Dewaels font parler d’elles pour leurs tenues très osées sur le tapis rouge.

Apparition vraiment très sexy de stars à la Mostra de Venise

Le 78ème Festival de la Mostra de Venise a donné son coup d’envoi ce mercredi 1er septembre, et ce jusqu’au 11 septembre. Et pour cette édition, Virginie Efira a une place de choix, celle de faire partie du jury. Alors pas question de ne pas sortir sa plus belle robe.

Pour l’ouverture, l’animatrice et actrice est apparue dans une longue robe blanche, légèrement dénudée au niveau des épaules et du dos, et vraiment très fendue au niveau de la cuisse. Une robe signée Dior, faite pour elle et sa silhouette de rêve, accompagnée d’une longue traîne à l’arrière. Une création éblouissante, que Virginie Efira avait simplement accompagnée d’escarpins, d’un bracelet en argent et d’une bague.

La veille, la Franco-Belge avait déjà attiré tous les regards sur elle avec une longue robe noire, aux épaules dénudées et au décolleté ultra-fendue. L’occasion de donner un avant-goût pour le défilé tant attendu de Dolce & Gabbana le soir même, mais aussi de prendre sa revanche sur son passé, et ceux qui la prenaient pour une "prostituée".

La poitrine généreuse de Salomé Dewaels sur le tapis rouge

Une autre invitée qui a marqué tous les esprits, c’est bien Salomé Dewaels. L’actrice a attiré tous les regards depuis le début de l'événement.

Sur le tapis rouge aux côtés de Jeanne Balibar, Benjamin Voisin, Xavier Giannoli, Cecile de France, Vincent Lacoste et Louis-Do pour la Première de "Illusions Perdues", la jolie blonde belge a surpris tout le monde en arborant une robe longue, complètement transparente au niveau de la poitrine.

Une création signée Dior, parmi les plus sexy, qui a déferlé la chronique. Victime de plusieurs critiques et attaques pour avoir trop dévoilé sa poitrine, Salomé Dewaels a souhaité répondre fermement "Les gens voient mes seins dans le film de toute façon, alors je pourrais aussi bien les montrer sur le tapis rouge.", avant d’expliquer son choix audacieux, "J’ai bien ri que ma robe ait fait une telle sensation. On m’avait offert deux robes Dior pour la première. Mais l’une d’elles me démangeait, alors j’ai choisi la robe dans laquelle je me sentais la plus belle et la plus confortable", a-t-elle confié à Public.fr.