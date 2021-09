Après les vacances, le gouvernement ivoirien reprend du service,ce jour

C'est la rentrée des classes pour le gouvernement ivoirien, ce mercredi 8 septembre 2021. Et ce, après un mois de repos bien mérité de l'équipe gouvernementale.

La rentrée du gouvernement ivoirien s'ouvre avec un Conseil des ministres

Les ministres reprennent du service aujourd'hui à la suite d'un mois de vacances. Pratique quasi coutumière, le Gouvernement ivoirien prend ses vacances annuelles dans le mois d'août. Celles de cette année 2021 interviennent à la suite d'une période intense et pleine de rebondissements sur l'échiquier politique national, et même sur les fronts économique, sanitaire et surtout sécuritaire, où le Président Alassane Ouattara et ses collaborateurs se devaient de répondre avec efficacité.

La menace terroriste dans le Nord ivoirien, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, la crise sanitaire de la Covid-19 et son impact sur l'économie ivoirienne, la grogne de la population liée à la cherté de la vie... voici autant de dossiers auxquels les ministères techniques se devaient d'apporter des réponses idoines pour un mieux-être de la population ivoirienne.

C'est donc au terme de toutes ces péripéties que les ministres du gouvernement ivoirien sont allés en vacances. D'ailleurs, au cours de cette période, nous apprenons que le président Ouattara et son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, ont dû se placer en confinement après avoir été en contact avec une personne testée positive au Coronavirus.

Mais tout est bien qui finit bien, dira-t-on, car le chef de l'État a été entièrement rétabli de la Covid-19. L'équipe gouvernementale reprend donc officiellement ses activités, ce mercredi 8 septembre 2021, avec un Conseil des ministres, qui se tiendra, ce jour, au Palais de la présidence d'Abidjan Plateau. Réunion placée sous la présidence d'Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Tous les ministres sont donc convoqués à ce Conseil de reprise d'activités. Ainsi que le confirme l'agenda du Chef de l'État de ce mercredi 8 septembre 2021 : « 11 h : Conseil des Ministres;14 h : Sommet extraordinaire de la CEDEAO, par visioconférence ».