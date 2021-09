Ariel Sheney vole au secours d'Alexia Vody en prison au Sénégal

Le chanteur Coupé-décalé, Ariel Sheney, a apporté son soutien à Alexia Vody, l'ex-copine de son mentor Dj Arafat, condamnée à 6 mois de prison au Sénégal.

La belle Alexia Vody, ex-copine de feu Dj Arafat devenue aujourd'hui femme d’affaires, a de gros ennuis avec la justice sénégalaise. Elle a été arrêtée, il y a quelques jours, pour avoir ouvert une clinique pour grossir les seins et les fesses des femmes sénégalaises. Partie à Dakar pour effectuer des opérations de chirurgie esthétique sur des patientes sénégalaises, Alexia a été épinglée par la police. Son mari qui était à ses cotés, a également été arrêté.

Jugée au tribunal des flagrants délits de Dakar, la belle Alexia Vody s’est quand même bien défendue. « J’ai eu mon diplôme en beauté esthétique dans un institut à Paris. J’ai mon entreprise en Côte d’Ivoire. J’ai mon certificat de beauté esthétique. La formation a duré deux mois », a-t-elle déclaré au juge. Des explications qui n’ont pas convaincu le juge puisqu’elle a été déclarée coupable pour ‘’exercice illégal d’une profession réglementée et mise en danger de la vie d’autrui‘’. Elle a donc été condamnée à 6 mois de prison dont 1 mois ferme, et son materiel, confisqué.

La nouvelle de sa condamnation a suscité de nombreuses réactions dont celle de l'artiste Coupé-décalé, Ariel Sheney, qui a envoyé un message de soutien à l'ex-compagne de Dj Arafat. ''Pour ton bon cœur et pour ta gentillesse inouïe, je prie Dieu qu’il t’accorde à toi et à ton époux, la force et le courage nécessaires pour passer cette période sombre... Force a toi Alexia'', a-t-il posté sur sa page Facebook.