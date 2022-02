Nadiya Sabeh: ''Ariel Sheney m'énervait; je ne voulais pas le sentir''

La belle Nadiya Sabeh a fait des confidences sur son prince charmant qui n'est autre que l'artiste Coupé-décalé, Sré Jean Ariel alias Ariel Sheney.

Nadiya Sabeh, épouse d'Ariel Sheney, avoue: ''C'est moi qui lui ai dit: je t'aime en premier''

Ariel Sheney et sa charmante épouse Nadiya Sabeh ont été très en vue durant la célébration de la fête de Saint Valentin ou encore la fête des amoureux. En effet, "le petit Nouchi d'Abobo" s'est invité, ce 14 février, sur le plateau de l'émission ''C'est midi'' à la RTI où son épouse exerce en qualité de chroniqueuse, pour lui faire une belle déclaration d'amour. Quelques jours après cette scène assez émouvante qui a séduit de nombreux observateurs, Nadiya Sabeh a fait des confidences sur son homme.

"Ariel et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Yopougon pendant ses débuts dans la musique. La première fois qu'on s'est vu, je me suis dit: c'est qui lui? Il m'énervait, limite même je ne voulais même pas le sentir. Mais comme on le dit, tout ce qui t'énerve finit toujours par te plaire. C'est dans ça je suis actuellement. C'est moi qui lui ai dit: je t'aime en premier'', a-t-elle confié à Euloge First. Elle a ensuite expliqué comment s'est faite sa demande en mariage.

''Pour la demande en mariage, ce qui m'a le plus marqué ce jour-là, c'est la sincérité qu'il dégageait dans ses paroles et son regard, son sourire, ses gestes. Je sentais qu'il était prêt pour une autre étape dans nos rapports. C'était trop mignon. Je suis fière et je continue d'être fière de lui'', a-t-elle renchéri. Par ailleurs, l'épouse d'Ariel Sheney a évoqué sa meilleure célébration de la fête de Saint Valentin avec son prince charmant.

''La meilleure fête de Saint Valentin que lui et moi avions passée, c'était en 2020. Il devait se rendre en Europe mais il devait faire escale avant au Maroc pour une prestation. Quand je pars l'accompagner à l'aéroport le 13 février, je lui dis aurevoir, que tu vas me manquer, limite même je pleurais. Arrivé au Maroc, il y a son cousin qui lui demande de l'accompagner à l'aéroport pour chercher quelqu'un et grande fut sa surprise de me voir le 14 février, il était tétanisé. Tellement il était heureux de me voir'', a-t-elle témoigné.

Puis d'ajouter: ''La plus belle preuve d'amour qu'Ariel m'ait donnée, c'est de m'avoir convertie parce que je n'étais pas chrétienne. Au départ, c'était par pur amour pour lui mais au fur et à mesure, je m'asseois et je dis MERCI AU SEIGNEUR d'être passé par Ariel pour me convertir parce que je suis tellement heureuse en tant que chrétienne. Je dis MERCI AU SEIGNEUR pour la vie d'Ariel et le fait qu'il m'ait donné une vie spirituelle stable".