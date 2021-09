Marché de Bingerville: Ce que le Maire demande aux commerçants

L'ancien marché de Bingerville sera rasé pour faire place à un nouveau marché ultra moderne. En attendant, un espace de fortune a été trouvé pour les commerçants de la commune.

Construction du nouveau marché de Bingerville : Les commerçants invités à s'installer sur le site de recasement

Ce vendredi 10 septembre 2021, nous nous sommes rendus sur ce site en compagnie du Maire de la commune Youssouf Doumbia et du Conseiller en Charge de la Jeunesse, N'ZI Hermann. C'est la grande affluence. La démolition de l'ancien marché qui ne répond pas aux normes d'un marché moderne, est prévue pour le lundi 13 septembre 2021, et chaque commerçant est pressé de réserver son espace sur le nouveau site.

Doumbia Salimata, commerçante de Pagne et divers, est tout heureuse de cette initiative du Maire. "Nous sommes contents d'être là. Le Maire est en train de prendre toutes les dispositions pour que nous soyons à l'aise. On n'est pressé même de venir s'installer", dit-elle. Pareil pour W. Adams, le Président des Marchés de Bingerville,qui a tenu à remercier le Maire pour ce projet qui soulage l'ensemble des commerçants de la commune.

"Les commerçants avaient besoin d'un nouveau marché, car l'ancien marché ne présentait plus des conditions de sécurité pour nous. Voilà pourquoi nous avons adhéré au projet du nouveau marché lancé par le Maire. Le site qui nous accueille en ce moment est assez vaste, chaque commerçant aura sa place. Merci donc au Maire Youssouf Doumbia pour son soutien dans l'acquisition de ce site", a-t-il déclaré avant de poursuivre : "J'invite l'ensemble des commerçants à s'inscrire massivement pour avoir chacun sa place".

Le Conseiller Technique en charge de la Jeunesse, Hermann N'ZI, a quant à lui, invité les commerçants à rapidement s'inscrire dans ce projet qui est en leur faveur. " La mairie travaille pour vous, nous sommes à votre disposition. Ceux qui hésitent à venir, viendront forcément vous trouver ici. C'est sûr et certain car le nouveau marché est avant tout pour votre sécurité" a-t-il déclaré. Le nouveau marché a une étendue d'environ 26 000 m2. Il a, en son sein, 720 magasins qui seront subdivisés en 36 blocs, un bâtiment administratif, un parking automobile qui accueillera 150 véhicules, des aires de chargements et de déchargements, une infirmerie, un local de pompier, une garderie, un poste de police, des bouches et bornes à incendie, des chambres froides, des barques à ordures, des voies de circulation, des toilettes.

Infos: Nicaise B.