Côte d'Ivoire : Des investisseurs allemands prospectent le marché ivoirien

Recevant une délégation d'hommes d'affaire allemands en prospection économique en Côte d'Ivoire, Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, a encouragé ses hôtes à investir davantage dans le pays. C'était le lundi 13 septembre 2021 à la Primature sise au Plateau.

Côte d'Ivoire : Plusieurs secteurs d'activité intéressent des investisseurs allemands

Patrick Achi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a reçu en audience, lundi 13 septembre 2021 à la Primature, une délégation d'hommes d'affaires, en prospection économique sur le territoire ivoirien. Au cours des échanges, les investisseurs ont exprimé leur intérêt pour l’aviation, la sécurité, la santé, l’environnement, l’énergie, l'artisanat, le numérique, la formation et les infrastructures.

« Je vous remercie pour avoir choisi la Côte d’Ivoire, car le gouvernement accorde une place de choix au secteur privé. Le secteur privé est devenu une priorité nationale dans la Vision 2030 du Président de la République, car il crée le maximum de richesses et d’emplois. Les secteurs que vous avez mentionnés, et dans lesquels vous envisagez investir, sont en phase avec nos priorités. Ces secteurs sont ceux qui tirent la croissance durablement et de façon inclusive », a dit Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a salué la qualité de la technologie et le savoir-faire allemands et espéré que des projets concrets se mettront rapidement en place. Il a également rassuré les potentiels investisseurs de l’accompagnement du gouvernement ivoirien. La mission de prospection comprenait également des investisseurs tchèques. Elle était conduite par l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Allemagne, le Général Philippe Mangou.