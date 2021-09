Alain Lobognon appelle à une réduction du nombre de partis politiques

Alain Lobognon est favorable à une réduction du nombre des partis politiques en Côte d'Ivoire. L'ancien député-maire de Fresco, une localité du Sud, souhaite que le pays comprenne trois à cinq formations politiques.

Dans une publication sur la toile, Alain Lobognon a affiché sa volonté de voir réduire le nombre de partis politiques en Côte d'Ivoire. L'ex-ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, des Sports et des Loisirs pense que le pays se porterait politiquement mieux. "Je milite fortement pour la constitutionnalisation du nombre de partis politiques en Côte d’Ivoire. Une réduction de plus de 180 à 5 voire 3 partis politiques favorisera, à coup sûr, une vraie compétition électorale et une réduction drastique des coûts des différents scrutins", a écrit l'ancien porte-parole du MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire), proche de Guillaume Kigbafori Soro.

Cette sortie d' Alain Lobognon sur la toile a suscité une vague de réactions d'internautes. Pour l'un d'entre eux, cette vision de l'ex-ministre ivoirien est "antidémocratique". "C'est antidémocratique ça. Ça va à l'encontre de la liberté d'expression et d'associations. Ce qu'il faut inciter par contre c'est la constitution des blocs idéologiques au sein desquels les partis pourraient exister", a-t-il répondu.

Un autre follower d' Alain Lobognon a démonté les arguments de l'ancien député de Fresco en prenant le cas des États-Unis. "Alors les USA ne sont pas un pays démocratique ?! Je pense aussi qu'on peut structurer l'offre ou la pensée politique en réduisant drastiquement le nombre de formations politiques puisque la division même de ces partis repose plus sur des égos qu'une division idéologique", s'est-il exprimé.

Toutefois, certains ont partagé la vision de Lobognon. "Tout parrain qui veut quitter son parti doit motiver sa décision par écrit (légalisé) au parti et au ministère en charge qui actualisera le fichier des parrainages. Cela réglera la question de la transhumance", a recommandé un internaute. "La Côte d’Ivoire, lors d’un débat en 2019 que je menais avec le défunt ministre de l’Intérieur, comptait plus de 177 partis politiques. Mon projet consiste à inscrire dans la Constitution, le nombre de partis politiques légalement autorisés et financés par le contribuable", a clarifié Alain Lobognon.