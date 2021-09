Kolia: Le Préfet ordonne la fermeture du camp de prière d'Adissa Touré

Amani Tiémoko, Préfet de la région de la Bagoué, a ordonné, la fermeture du site de prière de la guérisseuse Adissa Touré, situé à Kolia, dans le septentrion ivoirien.

Côte d’Ivoire : Le site de prière de la guérisseuse Adissa Touré fermé à Kolia

Selon un arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2021 dont Afrique sur 7.CI a reçu copie, le site de prière de la guérisseuse Adissa Touré, à Kolia dans la région de la Bagoué, a été définitivement fermé. Cette décision du préfet Amani Tiémoko, Préfet de la région de la Bagoué, fait suite à la suspension, le 10 septembre dernier, des activités de dame Adissa Touré.

"Vu la rentrée scolaire et l’occupation des infrastructures scolaires de la ville par les visiteurs en quête de guérison miraculeuse ; vu les désagréments causés aux populations riveraines, aux propriétaires des lots bâtis et aux résidents par ces individus en quête de guérison par la prière ; vu la nécessité de prévenir d’éventuelles épidémies de choléra, de fièvre Ebola et la

propagation du Covid-19 dans la région de la Bagoué ; vu la réalité des menaces djihadistes aux frontières de la région de la Bagoué avec le Mali ; vu la suspension des activités de dame Adissa Touré en date du 10 septembre 2021. Vu la présence d’individus sur le site malgré la suspension des activités de dame Adissa Touré ; considérant les instructions téléphoniques de la hiérarchie en date du 15 septembre 2021 (...) est et demeure fermé dans la région de la Bagoué, le site de prière de Dame Adissa Touré sis à Kolia », indique l’arrêté préfectoral.

Se définissant comme une fidèle musulmane pratiquante affirmée, la guérisseuse Adissa Touré exerçait chaque jour, avant cette mesure de fermeture, son activité sur ce site qui draine par jour, des milliers de personnes.