Alpha Yaya : "Je crains qu'il ne soit trop tard pour Soro Guillaume"

Le GPS (Générations et peuples solidaires) de Soro Guillaume connait actuellement de vives secousses. Le mouvement politique créé pour porter les idéaux de l'ancien président de l'Assemblée nationale est divisé sur la volonté d'Alain Lobognon de réconcilier le leader des soroistes et Alassane Ouattara. Pour Alpha Yaya Touré, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) est engagé dans une voie de non-retour.

Alpha Touré fait la leçon à Soro Guillaume

La tension est montée d'un cran entre Alain Lobognon et Franklin Nyamsi. L'ancien député de Fresco et le conseiller de Soro Guillaume se lancent des piques depuis un moment. Il faut rappeler que dès sa sortie de prison, Lobognon a annoncé qu'il s'engage à réconcilier le chef des soroistes et Alassane Ouattara. Dans cette bataille entre les "frères" ennemis, La Guêpe, une cyber activiste acquise à la cause de Soro Guillaume, a pris fait et cause pour l'écrivain camerounais. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, elle a asséné des propos acerbes à Alain Lobognon et sa conjointe, Amira. Elle soutient fermement que l'ancien ministre n'a pas fait la prison à cause de Soro, mais plutôt à cause de ses convictions.

Après la sortie de La Guêpe, Alpha Yaya Touré a volé au secours du couple Lobognon. À Monsieur et Madame Alain Lobognon. Ignorez les injures et continuez votre chemin. Si votre unique erreur est d'avoir essayé de réconcilier Alassane Ouattara et l'ex-PAN Soro Guillaume Dieu est juste et Miséricorde, continuez votre chemin", a écrit le parlementaire ivoirien sur la toile. Et le député de Gbon Kolia d'ajouter : "Je crains qu’il ne soit trop tard pour Soro Guillaume pour qu'il prenne conscience que sa plausible réussite politique est liée à son retour vers son père Alassane Ouattara et dans sa maison, le RHDP."

L'ancien proche de Soro Guillaume n'a pas manqué de soutenir qu'Alain Lobognon a voulu réconcilier Soro Guillaume et le président ivoirien de bonne foi et avec sincérité. "Laissez Soro Guillaume, il peut se croire très fort , invincible, immortel, mais qu’il sache qu’il y’a eu des hommes plus forts qui ont fait leur temps et sont aujourd'hui couchés dans leur tombe", a-t-il mentionné.