Pré-congrès de l' UNG: Pari réussi pour le SN Esso Franck à Agboville

Le Secrétaire national de la coordination de l' Union des nouvelles générations (UNG), Esso Franck, a fait fort lors de la cérémonie d’ouverture des travaux en commissions du pré-congrès de la province sud 2, du parti dirigé par Stéphane Kipré.

Esso Franck (SN UNG Agboville): "L'appel de Gbagbo doit nous envoyer à réfléchir"

L’ambiance était au rdv le samedi 18 septembre 2021 à Agboville, à l'occasion de la cérémonie d’ouverture des travaux en commissions du pré-congrès de la province sud 2, de l' UNG. À l'ordre du jour : "L’union des nouvelles générations face aux Enjeux et défis de l’appel du référent politique (Laurent Gbagbo) à un grand rassemblement pour une nouvelle force politique en Côte d’Ivoire".

Le président du pré-congrès a tenu d'entrée à féliciter Stéphane Kipré ainsi que tous les militants de l' UNG pour le combat politique mené durant toute la période de détention à la Haye de l'ancien président Laurent Gbagbo, jusqu'à sa libération définitive, le 31 mars dernier. " Chers invités et chers militants, quand on a sacrifié nos intérêts, disons pendant plus de dix années pour soutenir le combat du président Laurent Gbagbo qui défend, au prix de sa vie, l'honneur de la Côte d’Ivoire, notre pays, son appel public de vouloir créer une nouvelle force politique plus large, doit nous envoyer à réfléchir. Cest pour cette raison que nous sommes ici", a rappelé Esso Franck.

La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance cordiale et conviviale, en présence de responsables locaux de plusieurs partis politiques alliés, notamment le COJEP, le parti de Laurent Gbagbo, LIDER et bien d'autres. Pour le candidat malheureux aux dernières élections législatives dans la circonscription d'Agboville sous-préfecture, cette grande preuve de solidarité témoigne de ce que " notre rêve de voir les enfants de tous les bords politiques vivre ensemble, est possible". "Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on peut être ensemble pour le bien du pays et c'est ce que chaque Ivoirien doit comprendre", a, pour sa part, déclaré Assa Boka.

L'ex-fédéral FPI d' Agboville a appelé à l'union, toutes les forces de la gauche ivoirienne autour de Laurent Gbagbo dans l'intérêt d'une Côte d'Ivoire réunifiée, forte et prospère. " J'exhorte tous les militants de l'ex-FPI à nous mettre ensemble pour dire bienvenue à l' UNG dans le nouveau parti", a-t-il dit. Pour rappel, c'est le 10 août dernier, que le président Gbagbo a reçu les partis politiques et mouvements membres de la plateforme EDS pour les appeler au rassemblement en prelude à son nouveau parti politique en création.

Notons qu'à l'issue des débats ouverts et constructifs, les délégués ont adopté un ensemble de résolutions contenues dans un rapport qui sera déposé au Bureau du Congrès à Abidjan. Afin de donner sa position concernant l'appel de Laurent Gbagbo, l’Union des Nouvelles Générations sera en congrès le samedi 25 septembre 2021 à la Fondation Felix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce sont 3000 congressistes venant de Côte d’Ivoire et de la diaspora, qui sont attendus ce jour dans la capitale politique ivoirienne pour décider de l’avenir de leur parti. Et la coordination Agneby-Tiassa de l' UNG entend battre le record de la mobilisation.