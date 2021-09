Injurié par Chris Yapi, Touré Alpha Yaya réaffirme sa fidélité au RHDP

Traité d'escroc par Chris Yapi, Touré Alpha Yaya n'a eu pour d'autres réactions que de réaffirmer sa fidélité au Président Alassane Ouattara et à son parti, le RHDP.

Touré Alpha Yaya : « Je demeure un militant du RHDP... le futur nous jugera »

Samedi 11 septembre 2021, une journée d’hommage et de reconnaissance des populations du Woroba au président Alassane Ouattara a été l'occasion pour de hauts dignitaires du pouvoir de se rendre à Séguéla, localité dont est originaire le défunt Premier ministre Hamed Bakayoko. Cette cérémonie sur laquelle planait l'ombre du Golgen Boy, n'a cependant pas été vue du même oeil que tous. Pour le célèbre cyberactiviste Chris Yapi, « cet hommage a été l’occasion pour des escrocs de la République de piller, une fois de plus, les deniers publics. Cette simple activité a coûté 90 millions de francs CFA que des escrocs comme Alpha Yaya ont garrotés ».

En réponse à ces propos de l'avatar, Touré Alpha Yaya a posté un message sur sa page Facebook, ce lundi 20 septembre 2021. « Je suis et je demeure un militant du RHDP, engagé pour la politique du Président Alassane Ouattara, un grand homme d’État, de vision et de valeur. Un Ivoirien sensé, normal, logique ne peut en aucun cas combattre celui qui se bat de jour comme de nuit pour le rayonnement, la dignité et l’honneur des Ivoiriens », a réaffirmé le Député-Maire de Gbon-Kolia.

Avant de régler ses comptes avec ses détracteurs : « Chris Yapi, dans sa publication d’hier, m’a injurié. Pourtant, je n’étais même pas à la cérémonie d’hommage du woroba organisée par les dignes fils et filles de cette région. Continuez de vous reprendre dans vos invectives, vos injures, vos dénigrements, mais nous sommes plus que jamais déterminés pour la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des Ivoiriens. »

L'ancien compagnon de Guillaume Soro indique par ailleurs : « Plus nous avançons, votre combat n‘a plus de sens ni de visibilité (...) Les Ivoiriens savent aujourd’hui la vérité, ils savent faire la distinction entre un bâtisseur et un politicien. Dieu est miséricorde, le futur nous jugera. »