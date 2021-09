FDFP: Suspendu de son poste, Joël N' Guessan désamorce une bombe

L’ancien président du Comité de gestion du FDFP (Fonds de Développement de la Formation Professionnelle), Joël N' Guessan, a réussi à dissuader des personnes en situation de handicap, qui avaient prévu de mener des actions d’éclat cette semaine en vue de dénoncer sa suspension par le gouvernement.

Soutien à Joël N' Guessan, après sa suspension du FDFP: Les personnes en situation d'handicap reportent leurs actions

Pour apporter leur soutien à Joël N' Guessan, initiateur de la première association des personnes en situation d'handicap en Côte d'Ivoire, une délégation conduite par Lida Claver, Inspecteur d' orientation au Ministère de l' éducation Nationale, lui avait rendu visite à Joël N' Guessan, mercredi 15 septembre 2021. Initialement président du Comité de gestion du FDFP, l’ancien ministre des Droits de l’Homme a été suspendu à la suite du conseil des Ministres du mercredi 08 septembre 2021; lui et l’ancien secrétaire général (SG) Ange Barry Battesti.

Ces deux personnalités étaient en conflit ouvert depuis quelques temps après que le Conseil de gestion du FDFP avait pris la décision de suspendre Ange Léonid Barry Battesti suite à un rapport d’audit qui «démontre qu’il y a eu effectivement des actes de mal gouvernance et des dysfonctionnements graves dans la gestion administrative, financière et comptable ». Une décision rejetée par le Collège des employeurs du FDFP; lesdits administrateurs ont dénoncé un vice de procédure et désavoué le président du Comité de gestion.

La crise née des positions contradictoires entre le président du Comité de gestion, la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et le Collège des employeurs, administrateurs du FDFP, a conduit le gouvernement à suspendre et Joël N’Guessan et le SG Ange Barry Battesti. S’estimant lésées par les gouvernants, les personnes en situation d'handicap dont Joël N’Guessan est leur mentor, disent ne pas accepter le sort à lui réservé. Pour se faire entendre, elles avaient prévu des actions d’envergure ces jours-ci pour la réhabilitation de Joël N' Guessan.

Mieux, il s’agissait, pour les personnes en situation de handicap, de dénoncer leur situation globale dans la société et dans l'administration ivoirienne. Mais, selon des sources proches de ces personnes, les actions envisagées ont été reportées à la suite d'une médiation de l’ancien président du Conseil de gestion du FDFP. « Le Ministre Joël N' Guessan leur a sagement demandé de surseoir à toutes formes de manifestation pendant cette rentrée scolaire 2021 2022 et en ces temps de Covid-19, pour faire place à la paix », confie notre source.