Touré Alpha Yaya au RHDP : « Regardons le soleil et non le doigt qui... »

L'idée de restructuration du RHDP secoue à n'en point douter le parti présidentiel. Le député Touré Alpha Yaya n'a donc pas manqué d'interpeller ses camarades de parti à rester concentrés sur les orientations données par ses dirigeants.

Selon Touré Alpha Yaya, le RHDP prépare sa victoire à la Présidentielle 2025

Alassane Ouattara entend restructurer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le Chef d'État ivoirien a pour ce faire mis en place un « Comité politique » constitué de personnalités de confiance en vue de mener la réflexion pour sortir un parti nouveau. Mais que n'a-t-on pas lu et entendu sur les réseaux sociaux et dans la presse, annonçant que des têtes vont tomber, notamment celle d'Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP.

Alpha Yaya Touré est pour sa part monté au créneau pour rasséréner ses proches et autres camarades de parti pour éviter de promener des regards inquiets. « Chers amis, regardons le soleil et non le doigt qui l'indique. Saluons tous cette noble décision de la mise en place d’un comité politique composé des ministres Kafana Koné, Ally Coulibaly et Cissé Bacongo pour la restructuration du Parti », a écrit le Député-Maire sur les réseaux sociaux.

Poursuivant, l'ancien proche de Guillaume Soro explique que « cette restructuration n’est contre personne, mais plutôt une disposition à prendre pour notre victoire au premier tour de l’élection présidentielle de 2025 ». Aussi, après le décès des Premiers ministres Hamed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly, ainsi que le « mécontentement » régulièrement exprimé par des jeunes qui se sentent délaissés, il convient bien de panser les failles du RHDP.

À ceux qui pensaient qu'il s'agissait de guillotiner Adama Bictogo, le « dynamique » Directeur exécutif du RHDP, le « Diamand noir », le député-maire de Gbon-Kolia indique qu'il fon "une lecture erronée ». « Alors, chers militants concentrons-nous sur l’essentiel, l'utile, le sensé et ignorons les ignorants dans leur ignorance... Quand l'eau est au-dessus de la tête, c'est que la barbe est inondée. Ne demande donc pas si le sexe est mouillé », a conclut TAY.