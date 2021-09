Friesland Campina ouvre à Abidjan un siège couvrant 42 pays africains

Friesland Campina s'installe en Afrique. Le groupe hollandais a effectué jeudi 23 septembre 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire, l’inauguration de son siège en Afrique, en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi et du ministre en charge du commerce, Souleymane Diarrassouba.

Friesland Campina: La Côte d'Ivoire abrite le siège régional Afrique du fabricant de ''Bonnet Rouge''

Deux ans après la pose de première de pierre, Friesland Campina vient d’ouvrir à Abidjan en Côte d'Ivoire son siège Afrique de l’Ouest et du Centre de l'entreprise Hollandaise de produits laitiers dont « Bonnet Rouge ». La cérémonie de lancement des travaux dudit siège ont lieu en mai 2019 avec le défunt Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce siège couvrira 42 pays africains et cette usine d’Abidjan est la principale d’Afrique avec une production de 28000 tonnes par an.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire, Souleymane Diarassouba, a salué les performances de cette multinationale, leader de l’industrie laitière, présente dans 100 pays dans le monde. Selon lui, l’industrie laitière se dynamise avec un chiffre, tiré en grande partie par le géant mondial.

« Friesland Campina va certainement vous accompagner dans le développement de l’élevage et dans la production du lait. J’espère que ce partenariat permettra à la population ivoirienne et de la sous-région de profiter d’une gamme plus large de produits laitiers abordables et de haute qualité pour une Afrique de l’ouest en meilleure santé », a souligné l’ambassadeur de la Hollande en Côte d’Ivoire, Yvette Daoud.

Pour le directeur Afrique de l’ouest de Friesland Campina, Roger Adou, l’inauguration officielle de ce bâtiment est importante car elle vient parachever un long processus entamé depuis quelques années par la compagnie Royal Friesland Campina avec la Côte d’Ivoire. « Les travaux ont duré 11 mois et le bâtiment sera finalement inauguré avec un an de retard à cause de la pandémie de Covid-19. Ce bureau régional couvrira ainsi 18 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre, faisant ainsi d’Abidjan, le hub de notre stratégie sous-régionale d’expansion en Afrique. » dira-t-il.

Selon l’Ambassadeur des Pays-Bas en Côte d’Ivoire au niveau économique et commercial, les Pays-Bas sont le premier client de la Côte d’Ivoire devant la France et les Etats-Unis. En termes d’exploitation du cacao, c’est plus de 874 milliards d’échanges. 31% du cacao ivoirien est exporté en Hollande.