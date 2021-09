Plateau: Le député-maire Jacques Ehouo récompense les meilleurs élèves

La cour de la Mairie du Plateau a servi de cadre le vendredi 24 Septembre 2021, à la journée de l’excellence organisée par le conseil municipal. Ce fut l’occasion de récompenser les meilleurs élèves en classe d’examen de la commune pour l’année 2021 et de distribuer des bourses d’études et des kits scolaires aux populations pour affronter la rentrée scolaire et académique.

Plateau -Journée de l’excellence : Près de 110 millions de FCFA distribués aux meilleurs élèves de la commune

Cette année, ce sont 1119 récipiendaires qui ont reçu de la part du Député-Maire, Jacques Gabriel EHOUO, des bons d’achats scolaires et des bourses d'étude d’une valeur total de 110 millions de F.CFA. Concernant le prix d’excellence de l’année 2021, ce sont, parmi les meilleurs élèves résidents de la commune, les trois meilleurs élèves de chaque classe de CM2, 3ème et Terminale, qui se sont partagés une prime totale de 5.000.000 FCFA.

Cette somme a été répartie comme suit : 500.000 FCFA pour le meilleur élève à l’entrée en sixième, 300.000f pour le classé deuxième et 200.000FCFA pour le troisième. Pour les meilleurs au BEPC, le premier a reçu la somme de 800.000 FCFA, 400.000 FCFA pour le second et 300.000 FCFA pour le classé 3ème.

Pour la classe de terminale, le premier au baccalauréat a reçu la somme de 1.300.000 FCFA, 700.000 FCFA pour le deuxième et un montant de 500.000 FCFA pour le troisième. Ouvrant la série des allocutions, Monsieur Diomandé MONTCHE, Président du comité d’organisation de l’événement et Directeur de cabinet du maire, a tenu à remercier l’assistance qui a fait le déplacement à cette 3ème édition de la journée de l’excellence, tout en assurant que la mairie du Plateau se tiendra toujours proche de la population.

Il a ensuite remercié l’honorable Jacques Gabriel EHOUO, pour ce soutien crucial qu’il apporte aux populations en ces temps difficiles de rentrée scolaire. Au nom des bénéficiaires, le jeune SEA Emmanuel, premier au niveau communal pour le prix d’excellence au BEPC, a traduit leur gratitude au premier magistrat de la commune du Plateau, pour l’attention qu’il continue de porter aux élèves de la commune et le geste marquant fait en faveur des meilleurs élèves en classe d’examen de l’année académique 2020-2021.

Au nom de la population, la Présidente des Comité de développement des quartiers (CDQ), Mme Yvette AGOUSSI, a pour sa part, souligné et salué la bonne émulation que l’initiative de la mairie suscite au niveau des enfants et en a profité pour remercier l’honorable Jacques Gabriel EHOUO qui œuvre pour l’excellence au sein de sa commune.

S’exprimant à son tour, le premier magistrat de la cité des affaires, a tenu à rappeler que depuis 2019, le conseil municipal du Plateau s’attèle à la formation, à l’éducation des enfants de la commune afin produire des citoyens qui s’intégreront sans difficulté dans la vie professionnelle. Il a enfin félicité son Directeur de cabinet pour l’organisation de cette magnifique cérémonie.

Le Député Maire de la commune du Plateau a enfin promis de faire encore mieux les années à venir. Il faut ajouter que la mairie a profité de cette cérémonie de célébration de l’excellence pour faire d’autres dons. Il s’agit de la remise de matériels de travail d’une valeur totale de 1.448.000 FCFA à l’institut de Formation et d’Education Féminine (IFEF), de dons de kits scolaires à 6 enfants issus de milieu défavorisé, ainsi que des dons de bons d’achat aux enfants de la Case Blanche.