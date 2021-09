Shado Chris: ‘’Dj Arafat n’est jamais venu chez moi jusqu'à sa mort"’

Dans une vidéo postée sur la toile, l’arrangeur chanteur ivoirien, Shado Chris a expliqué comment il a travaillé sur la chanson "Approchez regardez" du groupe Kiff no beat, réalisée en featuring avec feu Dj Arafat.

Shado Chris: ‘’Arafat avait une dent contre moi‘’

En 2016, les 5 loups du Rap Ivoire, formant le groupe Kiff no beat, dévoilaient une chanson intitulée "Approchez –regardez". Cette chanson réalisée en featuring avec Dj Arafat, a connu un véritable succès en Côte d’Ivoire et à l’international.

Ce titre avait été arrangé par le très talentueux Shado Cris qui, à l'époque, était en froid avec le Beerus Sama. On se souvient de cette chanson de Dj Arafat, sortie en 2014, dans laquelle il affirmait qu’il ne mettrait jamais les pieds chez Shado Cris. Et il ne l’a jamais fait jusqu’à son décès.

C’est en tout cas ce que Shado Cris a confié dans une vidéo publiée sur la toile et dans laquelle, il explique comment il a travaillé sur la chanson Approchez-regardez.

‘’Approchez regardez, je crois avoir fait l’instrumental avec tous les membres du groupe... Enfin tout Kiff no beat était là, on a échangé les idées pour faire l’instrumental, je crois qu’ils devaient faire la chanson avec Toofan mais Toofan n’a pas répondu à temps. Mais en ce temps, comme ils se promenaient beaucoup avec Dj Arafat, ils ont fait le son avec lui. Mais dans ces temps-là, Arafat avait une dent contre moi. Il ne voulait pas arriver au studio, je crois qu’il avait fait un son en 2014 où il disait dans un clash qu’il n’allait jamais arriver ici. Et donc il était dans cette même optique‘’, s'est souvenu Shado Chris.

Puis d'ajouter: ‘’Du Coup, comme il devait faire un feat avec Kiff no beat, que moi j'allais arranger, il n’est pas venu poser ici. Il est allé chez Stelair. Donc il a posé son couplet là-bas, il n’est finalement pas arrivé ici jusqu’à ce que… Paix à son âme… Donc après ça, Kiff no beat m’a envoyé les voix. Eux, ils ont posé leurs couplets içi; on a mis le couplet d’Arafat dedans, et puis voilà, le morceau était bouclé‘’, a-t-il ajouté.