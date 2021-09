Guinée : Voici ceux qui gèrent le pays après la chute d'Alpha Condé

En Guinée, le pouvoir d'Alpha Condé est tombé le dimanche 5 septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du CNRD (Conseil national du redressement et du développement), a dissout la Constitution et le gouvernement. Cependant, depuis un moment, on connait les membres de l'administration provisoire qui gère le pays.

Guinée : Le CNRD dévoile la liste de l'administration provisoire

Ci-dessous la liste de l'administration provisoire de la Guinée :

1- Madame Nyalen Condé, ministre Directrice de Cabinet de la Primature

2-Général de Brigade Sidy Yaya Camara, Directeur de Cabinet, ministère de la Défense nationale. (Pas de secrétaire général)

3-Monsieur Alseny Sylla, Secrétaire général, ministère de l’Industrie, Petites et moyennes entreprises

4- Madame Mariame Camara, Cheffe de cabinet, ministère de l’Assainissement et de l’Hydraulique (pas de secrétaire général)

5- Monsieur Mohamed Cheick Touré, Secrétaire général du Ministère des Transports

6- Dr Seydou Bari Sidibé, Secrétaire général ministère de l’Environnement, des Eaux et forêts

7- Monsieur Fodeba Isto Keira, ministère de la Culture et Patrimoine historique

8- Monsieur Ibrahima Haidara Cherif, Secrétaire général du Ministère de la Justice

9- Monsieur Pema Guilavogui, Secrétaire général du Ministère du Plan et Développement économique

10-Madame Emelie Bernadette Leno, Secrétaire générale du Ministère de l’Économie et des Finances

11-Messieurs Nfamara Camara, Secrétaire général du Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité nationale

12-Monsieur Demba Kourouma, Secrétaire général du Ministère des Travaux publics

13- Monsieur Sekou Sanfina Diakité, Secrétaire général du Ministère de l’Énergie

14- Monsieur Amadou Sylla, Secrétaire général du Ministère du Tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat

15- Monsieur Dr Yamori Condé, Secrétaire général du Ministère de l’Administration du Territoire et la Décentralisation

16- Madame Fanta Cissé, ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Étranger

17- Monsieur Sekou Condé, Secrétaire général, ministère de la Santé

18- Monsieur Binko Mamady Touré, Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

19- Madame Nènè Fatou Diallo, Secrétaire générale du Ministère de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation

20- Monsieur Sadou Nimaga, ministère des Mines et de la Géologie

21- Monsieur Mohamed Maama Camara, Secrétaire général du Ministère de la Ville et de l’aménagement du Territoire

22- Monsieur Sidiki Touré, Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi jeune

23- Monsieur Morlaye Youla, Secrétaire général des Ministère des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique

24- Monsieur Alkhaly Soufiane Sankhon, Secrétaire général du Ministère de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Économie maritimes

25– Monsieur Ousmane Bangoura, Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et du Travail

26- Monsieur Mamadouba Sylla, Secrétaire général du Ministère du Budget

27- Monsieur Nawa Damey, ministère de la Sécurité et de la Protection civile

28- Madame Aminata Kourouma, secrétaire générale du Ministère du Commerce

29- Madame Sama Kaba, Secrétaire générale du Ministère de l’Action sociale et de l’Enfance

30- Monsieur Michel Koivogui, Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi

31- Madame Hawa Sylla, Secrétaire générale du Ministère en charge des Investissements et des Partenariats publics privés

32- Monsieur Mohamed Hadi Barry, Secrétaire général du Ministère de la Coopération et Intégration africaine

33-Dr Famoï Beavogui, Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture

34-Monsieur Mamadou Niaré, Secrétaire général du Ministère des Hydrocarbures

35- Monsieur Mohamed Condé, Secrétaire général du Ministère de l’Information et de la Communication

36-Madame Fatoumata Conté, Directrice de cabinet au Ministère des Sports.

37- Madame Ramatoulaye Camara, Cheffe de cabinet au Ministère des droits et de l’autonomisation des femmes

38-Elhadj Karamo Diawara, Secrétaire général adjoint des affaires religieuses

39- MonsieurTamba Fidel Léno, Secrétaire général adjoint au Secrétariat du gouvernement

II. Assemblée nationale

Secrétaire général : Dr Mohamed Bérété

III. Cour Constitutionnelle :

Secrétaire général : Cheick Fanta Mady Condé

IV. Cour suprême (réhabilitée):

Premier Président : Mamadou Sylla, Syma

V. Cour des comptes (réhabilitée):

Président : Mohamed Diaré

VI. Haute autorité de la communication (HAC) réhabilitée :

Président : Yacine Diallo

VII. Le Médiateur de la république

Secrétaire général : Jean Raymond Soumah

VIII. Conseil économique social, environnemental et culturel (CESEC)

Secrétaire général : Mamadou Bobo Camara

IX. Commission électorale nationale indépendante (CENI)

Secrétaire général : Mouctar Cissoko

X. Institution nationale indépendante des droits de l’homme (INIDH)

Secrétaire général : Lanciné Magassouba

XI. Haute autorité de la justice Néant

XII. Haut Conseil des collectivités Néant