PSG - Sergio Ramos: La longue absence se transforme en malaise

Débarqué au PSG en juillet dernier après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas joué un seul match avec les Parisiens. Blessé, le défenseur espagnol squatte encore l'infirmérie du club de la capitale française.

PSG: Sergio Ramos affecté par son éloignement des terrains

Sergio Ramos enchaîne les pépins physiques depuis le début de l’année 2021 (il n’a joué que 4 matches depuis janvier !). Au PSG où il est engagé jusqu’en 2023, l’international espagnol poursuit sa préparation individuelle sur le terrain après avoir été victime de pépins aux mollets. Les semaines passent, et l’absence du défenseur espagnol devient problématique. Et si la grande question est de savoir à quel moment le natif de Camas pourra enfin effectuer son retour à la compétition, les causes de la situation actuelle commencent à se préciser.

Alors qu’il n’a pas encore pris part à la moindre rencontre avec le PSG, des médecins estiment que le souci vient d’un problème de soins du temps où il était au Real Madrid. « La stratégie médicale n’a pas été bonne et le processus de récupération pas respecté », explique un médecin espagnol dans les colonnes du Parisien. Du haut de ses 35 ans et d’un palmarès totalement monstrueux, Sergio Ramos n’a pas apprécié le traitement réservé par le Real Madrid et Florentino Perez en fin de saison passée; les Merengue lui ayant offert seulement une année de contrat de prolongation là où le légendaire défenseur en exigeait deux.

Sentant le bon coup, Leonardo et le PSG se sont lancés dans cette opération. Et début juillet, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de Sergio Ramos jusqu’en 2023. Cette officialisation a mis en extase les supporters parisiens, heureux de voir un joueur d’un tel standing débarquer dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Sur RMC, Kevin Diaz admet que tout cela doit être terrible à vivre pour Sergio Ramos qui avait l’intention de briller sous le maillot du PSG et pas seulement travailler avec le staff médical du club.

« Je pense que Sergio Ramos ne doit pas se sentir très bien, car il a déjà eu une fin d’aventure en queue de poisson avec son club de cœur, le Real Madrid. Il a été souvent blessé, il n’a pas fait l’Euro. Mais en arrivant au Paris Saint-Germain il a fait des tests physiques dont les résultats étaient de bonne qualité, et derrière il y a ces blessures. Honnêtement, pour un sportif de haut niveau, peu importe le salaire, c’est insupportable, car il arrive à un âge où il doit avoir envie de jouer au football et de profiter, et là je pense vraiment qu’il ne doit pas être bien et je ne veux pas qu’on plaisante avec ça », a confié, dans l’After Foot, l’ancien footballeur.