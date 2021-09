Trafic illicite de boissons : Les douaniers frappent à Yopougon

Les douanes ivoiriennes viennent de frapper un grand coup à Yopougon. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises, des douaniers ont saisi 500 cartons de boissons dissimulées dans un car. C'était le mercredi 22 septembre 2021. L'opération a été menée par le Groupe d'intervention rapide d'Abidjan (GIRA).

Yopougon : 500 cartons de boissons saisis par la douane

L'information provient des services des douanes ivoiriennes. En effet, l'on apprend que dans la nuit du mercredi 22 septembre 2021, un car de transport en provenance de l'est de la Côte d'Ivoire a attiré l'attention des éléments du Groupe d'intervention rapide d'Abidjan (GIRA) au niveau du quartier Gesco de Yopougon.

Sans perdre de temps, les douaniers se mettent à fouiller minutieusement l’autocar sous ordre de leur hiérarchie. Au cours de l'opération de la fouille, les agents du Groupe d'intervention rapide d'Abidjan tombent sur plusieurs cartons de boissons, rapportent les douanes ivoiriennes.

Le véhicule suspect est immédiatement conduit à la base des douanes ivoiriennes pour une fouille plus approfondie. Ce sont 500 cartons contenant de la boisson qui ont été dissimulés dans les différents coffres et sous les sièges des passagers. Pour sa part, le commandant Koné Lacina, chef de subdivision de la surveillance et des interventions au Groupe d'intervention rapide d'Abidjan, a saisi l’occasion pour lancer un appel à la population pour une collaboration efficiente dans la lutte contre le trafic et la contrebande.

Lundi 2 août 2021, pendant un contrôle de routine, les agents de la brigade moto de la direction régionale de Bouaké ont saisi plus de sept tonnes de Médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF) sur l'axe Korhogo-Bouaké, notamment à Niakaramadougou. Le camion a été transféré dans les locaux de la direction régionale des douanes pour une fouille approfondie qui révélera 158 cartons d’un poids total de 7 110 tonnes.