Côte d'Ivoire : Décès à 91 ans de Madeleine Tchikaya

Mme Madeleine Tchikaya Yao, la première femme ivoirienne diplômée de l' École nationale d'administration ( ENA), option diplomatie, est décédée, lundi 27 septembre 2021 à l'âge de 91 ans.

Côte d'Ivoire : La première femme Enarque, Madeleine Tchikaya, est décédée

Madeleine Tchikaya Yao, l'une des premières intellectuelles ivoiriennes, est décédée le lundi 27 septembre 2021 à l'âge de 91 ans dans une clinique d' Abidjan. Ancienne femme politique qui a prospéré dans le domaine des affaires, feue Madeleine Tchikaya fut la première femme diplômée de l’École nationale d’administration (ENA) de la Côte d’Ivoire d’où, elle est sortie major de la promotion 1965 en option diplomatie.

Alors que dans les années 1930, on mariait des filles de 15 ans à des adultes bien établis, son père préfère mettre sa fille unique sur les bancs de l'école. Ce faisant, son père était la risée de son entourage. En 1961, après des études à Montpellier, alors qu'elle s’apprêtait à embrasser une carrière d'enseignante, elle tente et réussit brillamment le concours d'entrée à l'ENA de Côte d'Ivoire.

Prédestinée à une carrière de diplomate, la native d' Oumé, dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire, sera à son grand regret, affectée dans l'administration, d'abord au ministère des Affaires étrangères, au poste de sous-directrice des affaires politiques, et ensuite comme sous-directrice de la coopération internationale.

Les mentalités à cette époque des années 1960, n'étant pas encore prêtes pour qu'une femme soit nommée à ce niveau de responsabilités. De 1970 à 1975, elle rejoint le ministère du tourisme de Loua Diomandé, comme directrice des opérations de la promotion du tourisme.

Concernant sa carrière politique, l'ancienne énarque a été élue députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire durant la cinquième législature de 1976 à 1980, sous la bannière du parti unique, le PDCI, à la demande de ses parents. Mais elle s'y ennuie à mourir et décline la proposition du président Félix Houphouët-Boigny de rempiler pour un second mandat.

Ne voulant plus travailler dans l'administration, Madeleine Tchicaya propose ses services auprès de plusieurs entreprises de la place. C'est finalement chez JAG (Jean Abile Gal) qu'elle trouve les propositions les plus intéressantes. Elle rentre dans cette entreprise et y termine sa carrière professionnelle.

Madeleine Tchikaya est née en 1930. Elle a été mariée à Roger Félix Tchicaya, ex-chancelier des Affaires étrangères et ex-chef de Cabinet au ministère chargé des relations avec l'Assemblée nationale, décédé en 2018 et inhumé au cimetière municipal de Williamsville.