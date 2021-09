PSG: Kylian Mbappé, son salaire passera de 25 à 30 millions d’euros si…

Le Paris Saint-Germain (PSG) serait prêt à rehausser le salaire de son attaquant Kylian Mbappé pour être sensiblement égal à celui du brésilien Neymar, en cas de prolongation.

Kylian Mbappé - L'attaquant du PSG devrait toucher un salaire XXL en cas de prolongation de contrat

Selon les informations du quotidien l'Équipe, le prodige devrait toucher un énorme salaire en cas de prolongation de contrat. Le Français qui plafonne aujourd'hui à 25 millions brut par an, pourrait bientôt gagner 30 millions d'euros brut chaque année ! Il serait toujours dans le top 4 des joueurs les mieux payés au monde, derrière Cristiano Ronaldo, Messi et son coéquipier Neymar.

Dans ces conditions, on ne voit plus comment le champion du monde français pourrait rejoindre le Real Madrid. Car, ce qu’il a exigé avant de prolonger est en train d’être accepté par le PSG. Le club Meringue doit alors changer de stratégie s’il veut toujours signer Mbappé avant 2022. Ce qui est sûr, Kylian a désormais plus de chance de rester en France.

Alors que le Real Madrid a tout tenté pour faire venir Kylian Mbappé cet été, le club madrilène envisage de revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Et la confiance serait de mise côté merengue.

Kylian Mbappé était proche de rejoindre le Real Madrid cet été. Si le Français avait répondu favorablement aux sirènes du club espagnol, le PSG et Nasser Al-Khelaifi en tête ont refusé d’entendre parler d’un départ du champion du monde. Et le club parisien envisage désormais de prolonger le contrat de l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Mais le risque de voir Kylian Mbappé partir libre l’été prochain court toujours. Le Real Madrid qui n’est pas parvenu à ses fins durant l'été compte bien retenter sa chance lors de la prochaine intersaison. D’autant plus que si Kylian Mbappé ne prolonge pas son bail avec le PSG, il pourra s’engager dans le club de son choix gratuitement.

Et comme la Casa Blanca est le club de ses rêves, nul doute que si une proposition lui était faite, il ne la refuserait pas. Selon AS, l’optimisme est même présent du côté du Real Madrid puisque le quotidien madrilène énonce que « si tout se passe comme prévu, Kylian Mbappé arrivera gratuitement l'été prochain ».