Affaire Paul et Mathias POGBA: La réaction du camp Kylian Mbappé

La famille Pogba fait la Une des journaux depuis le week-end dernier. Cités dans cette triste affaire, le français Kylian Mbappé et son entourage suivent tout cela avec attention.

Ce que l'on sait de la sordide affaire Pogba

Qui est Mathias Pogba, le frère aîné de Paul ? Comment a réagi Paul Pogba ? Qu'a dit Paul Pogba aux enquêteurs ?

L'affaire, où le nom de Kylian Mbappé apparaît, a pris un tournant judiciaire avec une enquête pour extorsion de fonds.

Diffusé sur Prime Video en juin, The Pogmentary ne s'attendait sûrement pas à un tel rebondissement, deux mois après sa sortie. Un sixième épisode imprévu qui sent plutôt le « Pogate », à en croire la bataille que viennent d'enclencher Mathias (32 ans) et Paul (29 ans).

La star française Kylian Mbappé a été cité dimanche par Mathias Pogba, qui a promis de faire de grosses révélations sur son frère Paul ainsi que sur le joueur du Paris Saint-Germain. Rapidement, il s'est de nouveau exprimé sur le sujet sur les réseaux sociaux pour faire la lumière sur cette affaire.

Il a attaqué La Pioche : «tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison, je m'en doutais maintenant, c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouvé mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens, c'est pas bien ! Il n'est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette Terre.»

Le clan Mbappé ne laissera rien passer

Puis, il a ajouté au sujet de KM7 : «Kylian, à présent tu comprends? Je n'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi !»

Bien malgré lui au milieu de ce conflit familial, Kylian Mbappé, qui aurait été la cible d'un marabout engagé par Paul Pogba pour lui jeter un sort, suit cette affaire de près. C'est ce qu'affirme L'Equipe ce mardi.

Le quotidien sportif assure que l'attaquant et son entourage observent attentivement tout ce qu'il se dit sur le sujet. Il est aussi précisé que le clan Mbappé ne laissera rien passer et ne cautionnera pas un tel acte si jamais la version avancée par Mathias Pogba était finalement vraie.

Et dans ce cas-là, Didier Deschamps devrait trancher entre KM7 et Paul Pogba, qui ne serait a priori pas privilégié et dont la relation avec le Parisien n'a pas toujours été au beau fixe. L'Equipe souligne également que Mbappé et d'autres cadres des Bleus ont été approchés par un membre du staff tricolore qui a déminé le terrain. Une belle épine dans le pied de Deschamps alors que le Mondial 2022 approche.

Comment s'est déclenché le scandale Pogba gate?

L'affaire a éclaté samedi soir avec un message posté sur différents réseaux sociaux par Mathias Pogba, frère aîné de l'international. Dans une vidéo, cet ancien joueur de football sans club depuis son départ de Belfort en 2021 menace de faire des révélations sur son frère mais aussi sur son agent, Rafaela Pimenta. «Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas», a clamé le joueur promettant un dossier «explosif» permettant de juger si son frère «mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public.» Assis derrière un bureau, Mathias Pogba décline le message en quatre langues différentes (français, italien, anglais et espagnol).