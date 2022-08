Miss Côte d’Ivoire 2021: Voici la nouvelle destination de Olivia Yacé

Quelques semaines après avoir cédé sa couronne de reine de la beauté ivoirienne, Olivia Yacé va s’envoler pour la Grande Bretagne. Ce qu’elle va y faire.

Olivia Yacé reçue par l’Ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire

Le belle Olivia Yacé a incontestablement laissé son empreinte en tant que reine de la beauté ivoirienne. Sacrée Miss Côte d’Ivoire 2021, la fille du maire de la commune de Cocody, Jean Marc Yacé, a fait honneur à toute la nation ivoirienne lors de la finale du concours Miss Monde qui a eu lieu le 16 mars 2022 à Porto Rico.

Citée parmi les favorites de ce prestigieux concours de beauté, l'Ivoirienne a réussi à se hisser dans le TOP 3 des plus belles femmes du monde, en décrochant le rang de 2ème dauphine. Depuis l'existence de ce concours en 1951, c'est la toute première fois qu' une africaine francophone atteint ce niveau de la compétition.

Pour cette belle performance, Olivia Yacé a reçu les honneurs de la nation et avait même été accueillie avec triomphe à son retour à Abidjan. Pour certains, elle est aujourd’hui une fierté nationale tout comme l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

Bien qu'ayant cédé sa couronne, le samedi 2 juillet dernier, à Kouassi Marlène Kany, élue Miss Côte d’Ivoire 2022, Olivia Yacé a définitivement conquis le coeur de nombreux ivoiriens. Diplômée en Marketing et Management à l'Université Widener en Pennsylvanie, il n’est pas question pour la belle Olivia Yacé de mettre un terme à ses études.

Elle entend fait un master du coté de l’Angleterre. Mais bien avant son depart, elle a été recue par Catherine Brooker, Ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire.

‘’ A peine rentrée de vacances et juste avant de repartir pour mon Master en Grande Bretagne, il m’a semblé important de répondre à l’invitation de son excellence madame Catherine Brooker, Ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire. Et c’est en compagnie de mes parents, que j’ai eu l’honneur de recevoir de son excellence, des conseils avisés et des orientations à propos de la belle ville de Londres. Merci à madame l’Ambassadrice pour la considération‘’, a posté Olivia Yacé sur sa page facebook.