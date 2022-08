Titrologie : "Les partisans de Blé Goudé chargent le clan Gbagbo"

À en croire la titrologie de ce mardi 30 août 2022, des partisans de Charles Blé Goudé ont donné de la voix contre le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo. La revue de la presse nous montre également que les autorités ivoiriennes ont décidé de mener la bataille contre l'incivisme routier en Côte d'Ivoire.

Titrologie : Alassane Ouattara lance la traque contre les chauffards

Selon une information publiée par L'Avenir, "plus rien ne va entre le COJEP et le PPA-CI". En effet, le confrère écrit dans sa titrologie que des partisans de Charles Blé Goudé, le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, s'attaquent au Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, créé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, précise Le Mandat, le parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), "fait du corps à corps avec les électeurs" dans le cadre des élections législatives partielles à Méagui.

La Une des journaux de ce mardi 30 août 2022 fait savoir que désormais un "décret met de l'ordre et instaure un permis à conduire à point", comme l'écrit L'Intelligent d'Abidjan. Cette même information est traitée par Le Rassemblement. "Retrait du permis de conduire, les autorités passent à la répression", écrit le journal. Par ailleurs, il met en lumière le "décret qui met les mauvais chauffeurs au pas".

La titrologie de ce jour porte également sur la sortie de Koné Tehfour, un proche de Guillaume Kigbafori Soro, dans les colonnes de L'Inter. Le candidat malheureux aux municipales 2018 à Abobo assure que "la seule politique du RHDP est la division". Pour sa part, Le Matin s'intéresse au départ d'Henri Konan Bédié et les siens du RHDP. "Qu'a gagné le PDCI depuis son départ du RHDP ? ", cherche à savoir le journal à sa Une.