Santé : Une action discrète de Dominique Ouattara dévoilée

La Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, fait parler son cœur. Depuis 7 mois, elle finance les frais de santé d'un jeune garçon.

Comment Dominique Ouattara assiste un jeune malade

Un jeune Ivoirien se prénommant Hervé, sans emploi, père d’un jeune garçon d’à peine 3 ans, est confronté à la pire chose qui puisse arriver à un père. Le petit Yohan, son fils, tombe gravement malade, ce qui vient empirer la situation déjà difficile de ses parents. C’est en ce moment que Dominique Ouattara, sollicitée par des amis du père de l’enfant, à travers les réseaux sociaux, entre en action pour faire des choses totalement incroyables dans la plus grande discrétion.

En effet, le petit Yohan, au retour d’une promenade avec son père comme il en avait l’habitude, commence à se sentir mal. Son corps chauffe et le petit est pris de vomissements. Préoccupés, ses parents décident de l’envoyer à l’hôpital de Port-Bouet. Là-bas, les médecins ne comprennent pas trop de quoi souffre l’enfant et lui diagnostiquent une forme sévère de paludisme.

Après quelques jours d’hospitalisation, la situation du petit Yohan se complique. Les médecins demandent donc à son père de faire évacuer l’enfant au CHU de Cocody. Une fois sur place, les médecins détectent une déficience respiratoire du petit et lui implantent des tuyaux pour faciliter sa récupération.

Rien à faire, la situation du fils d’Hervé ne s'améliore pas après plus de 3 semaines. Le père qui réside à Port Bouet, ne pouvant assurer les frais de transport, passe nuits et jours dans l'établissement. Il lui est demandé de tenter sa chance à l’hôpital mère et enfant de Bingerville puisqu'aucune action du CHU n'a porté aucun résultat escompté.

Devant l’établissement de Bingerville, ce père sans emploi se voit réclamer près de 300 000 FCFA avant l’hospitalisation du jeune Yohan. Il fait le tour de sa famille et ses amis pour réunir la somme. Le bébé est interné et bénéficie des premiers soins.

Plus de 50 millions de FCFA de frais médicaux

Les docteurs confirment des difficultés respiratoires du jeune Yohan, une forme de déformation à la naissance. Une série d'opérations sont à pratiquer sur le jeune garçon à des tarifs que son père ne peut prendre à sa charge. C’est alors qu’un ami d'Hervé fait une publication sur Facebook dans laquelle il demande l’aide de bonnes volontés.

Cette publication parvient aux oreilles de la Première Dame Dominique Ouattara. L’épouse du Président Alassane Ouattara décide rapidement de prendre en charge toutes les dépenses liées aux soins de l’enfant.

Cette situation qui aurait dû durer 2 à trois semaines, est longue de maintenant 7 mois. Le petit Yohan a depuis fait l’objet de plusieurs opérations, y compris par une équipe de docteurs français venus spécialement à Bingerville pour lui. Aujourd’hui encore, à l’approche de Noël, aucun signe positif n’est observé dans l'état de santé du jeune Yohan. Malgré ce cas désespérant, Dominique Ouattara refuse de baisser les bras.

Elle a renouvelé son engagement de soutenir la famille jusqu’à la fin. Entre temps, la facture de la prise en charge a explosé pour atteindre les 50 millions de FCFA. C’est donc pour rendre hommage à la Première Dame à qui il n’a pas directement accès, qu’Hervé s'est adressé à notre rédaction pour relayer sa reconnaissance et ses remerciements.

Les remerciements du père de l'enfant à Mme Ouattara

C’est un père dévasté par la situation de son fils, mais réconforté par l’accompagnement dont il bénéficie de la Première Dame qui s’est présenté à notre rédaction. Ses mots :

"Je voulais profiter de votre tribune pour dire merci à la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara pour ce combat qu’elle mène à mes côtés depuis plusieurs mois. Sans elle, mon fils unique ne serait peut-être déjà plus de ce monde. Depuis que mon enfant est tombé malade à ce jour, je n’ai pu assurer que les frais des trois premières semaines de ses soins. Après, je ne pouvais plus faire face et comme personne ne prête de l'argent à un pauvre, je n’aurais même pas pu m’endetter pour soigner mon garçon.

L’acte qu'elle pose pour mon fils, pour moi, depuis plus de 7 mois, est inestimable. Je rends gloire à Dieu d’avoir touché son cœur pour me venir en aide. Je sais que nous sommes dans un pays de plus de 25 millions d’habitants, pays dans lequel les problèmes sont nombreux dans chaque famille. Mais regarder son investissement pour la remise sur pied de cet enfant d’à peine 3 ans me marque et je crois qu’il en sera ainsi tout le temps que je vivrai.

Je veux dire merci à Mme Ouattara, au Président Ouattara et à toutes les personnes touchées par Dieu qui m'assistent, ma famille et moi, dans cette épreuve. Seul Dieu peut la récompenser pour tout ce qu’elle fait pour moi. Je lui dis infiniment merci et que Dieu le lui rende au centuple."

Au moment où nous mettions sous presse, le 11 décembre 2021, le jeune Yohan était toujours dans le coma sans signe véritable de l'amélioration de son cas.