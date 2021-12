Yaya Touré, Djibril Cissé, Malouda... félicitent Samuel Eto'o

Samuel Eto'o est le nouveau patron du football camerounais. L'ancien buteur des Lions Indomptables a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Le nouveau président a reçu les félicitations de grands noms du ballon rond.

L'élection de Samuel Eto'o fait vibrer la toile

L'histoire du football camerounais a pris un autre tournant avec l'élection de Samuel Eto'o Fils à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). L'ex-capitaine des Lions Indomptables s'est imposé devant Mbombo Njoya 43 voix contre 31. L'adversaire du "Pichichi" l'a félicité après son élection. "Je félicite Samuel Eto'o et lui souhaite plein de succès. [...] Merci aux acteurs du football et au personnel qui se sont dévoués à mes côtés, avec la conviction de donner au sport roi, une belle trajectoire. Je leur demande d’apporter à la nouvelle équipe, le concours utile pour que flotte plus haut le drapeau de notre pays", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Samuel Eto'o a également reçu les vives félicitations de certaines célébrités du football mondial. L'Ivoirien Touré Yaya Gnegneri a adressé des mots de félicitation au tout nouveau président de la FECAFOOT. "Félicitations président ! Fantastique de voir mon ami @SamuelEtoo voler haut et élu pré[email protected] Merveilleuse nouvelle", a déclaré le champion d'Afrique.

Djibril Cissé n'a pas hésité à féliciter son "grand frère" pour sa brillante élection. Florent Malouda a souhaité "bon courage" à Eto'o Fils pour ce "nouveau challenge". La Fédération rwandaise de football s'est réjouie de l'élection de l'ancien joueur à la présidence de la FECAFOOT et a présenté ses "compliments les plus sincères et les meilleurs vœux" au nouveau président.

Pour sa part, le conjoint de Georgette Eto'o a confié qu'il se souviendra de son élection "comme l'un des moments les plus fiers de sa vie". "Je suis profondément reconnaissant d'avoir été élu nouveau président de

Je me souviendrai d'aujourd'hui comme l'un des moments les plus fiers de ma vie. Je suis profondément reconnaissant d'avoir été élu nouveau président de la FECAFOOT", a-t-il dit.