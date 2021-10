Gnamien Konan dénonce deux scandales dans la filière cacao

Gnamien Konan vient encore d'épingler le régime d'Alassane Ouattara. Le président du parti d'opposition la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI) dénonce la gestion de la filière cacao et anacarde par le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Gnamien Konan fustige la gestion de Ouattara

L'économie ivoirienne est fortement tributaire du binôme café-cacao. Selon le site cacao.gouv, le cacao contribue pour 10 % à la formation du PIB (Produit intérieur brut) de la Côte d'Ivoire. Mais tout ceci ne séduit pas Gnamien Konan. Bien au contraire, l'opposant ivoirien dénonce avec vigueur la gestion de la filière cacao, mais également de l'anacarde.

"Croyez-moi ou non, mais je vous dis qu’Abidjan, on vend les fèves de cacao SIMPLEMENT SÉCHÉES conditionnées en sachet de 150 grammes à 2500 francs CFA. Soit 16.666 francs CFA le kilo", s'est insurgé l'ancien directeur des douanes ivoiriennes sur Twitter, qui ne manque pas de faire remarquer la demande est supérieure à l'offre.

Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 est convaincu que la cabosse fraiche de cacao pourrait être vendue à 20 000 francs CFA le kilogramme. "Oui, il suffit de dire aux Blancs que ça protège contre COVID, diabète et hypertension, et puis c’est tout ? On a quoi même ?", a-t-il ajouté.

Il faut rappeler qu'Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil café-cacao (CCC), a annoncé le vendredi 1er octobre 2021 que le prix bord champ du cacao pour la campagne principale 2021-2022 est fixé à 825 francs CFA quand celui du café est de 700 francs CFA.

Gnamien Konan révèle qu'il existe au moins deux scandales dans les filières cacao et anacarde. "L’Etat fixe le prix alors qu’il n’est ni propriétaire ni acheteur. Il interdit sous peine de prison aux producteurs d’aller vendre leurs produits à un meilleur prix ailleurs. Si ça ce n’est pas l’esclavage...", a-t-il critiqué.