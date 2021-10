Après sa mésaventure avec Yvidéro, Love Gugu: "J'aime Emma Lohoues..."

Après son aventure avec Yvidero qui s’est terminée à la justice, la lesbienne Love Gugu veut se rapprocher de la belle Emma Lohoues.

Love Gugu: ‘’J'ai peur d'approcher Emma Lohoues car elle est la camarade du satan‘’

Love Gugu a révélé, il y a quelques mois, avoir eu des rapports sexuels avec la web comédienne Yvidero. "Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b... de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b... tu es une lesbienne... Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (...) Je ne peux pas mentir'', a révélé Love Gugu dans une vidéo publiée sur la toile, alors qu’elle se trouvait en France.

Des propos formellement démentis par Yvidéo qui avait menacé de saisir la justice. Plusieurs semaines après, alors que l’on croyait l'affaire aux oubliettes, Love Gugu a été mise aux arrêts puis déférée à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), peu de temps après son arrivée à Abidjan.

Présentée devant le juge le vendredi 20 août dernier, Love Gugu a écopé de trois (03) mois de prison avec sursis et a été sommée de payer une amende d'un million de FCFA. Plusieurs mois après cet épisode, Love Gugu veut s’offrir d’autres amies. En effet, elle affirme vouloir se rapprocher d’une autre influenceuse ivoirienne qui n’est autre que la belle Emma Lohoues.

Cependant, un obstacle semble s’opposer à ce rapprochement. ‘’J'aime Emma Lohoues... J'ai peur d'approcher Emma Lohoues. Car elle est la camarade du 'Satan’. Oui, oh c'est la camarade du Satan. Sinon je l'aime bien. Mais si je veux l'approcher, elle peut refuser. A cause de sa camarade '' le Satan''‘’, a confié Love Gugu à Media Prime.

Tout porte à croire que Love Gugu, en parlant de satan, fait allusion à Yvidero qui est très proche de la belle Emma Lolo.