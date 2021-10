Concours de police 2021 : Voici où trouver les informations

Pour l'année 2021, les autorités ivoiriennes informent que le concours de police est lancé. Trois concours directs d'accès aux corps des personnels de la police nationale sont ouverts.

Concours de police : Quelles sont les conditions à remplir ?

Selon un communiqué émanant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, au titre de l'année 2021, il est ouvert trois concours directs d'accès aux corps des personnels de la police nationale. Il s'agit notamment du concours de recrutement direct de commissaires, du concours de recrutement direct de recrutement d'élèves officiers et du concours de recutement direct d'élèves sous-officiers. Les conditions à remplir sont disponibles sur le site officiel de la Direction des examens et concours https://concourspolice-ci.net/. Ci-dessous le communiqué officiel.