Côte d'Ivoire - Malawi: Ce geste inutile de Pépé a énervé Patrice Beaumelle

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, invité sur (La 3), vendredi soir, est revenu sur le match de ses poulains contre l’équipe du Malawi, qui s’est disputé le lundi dernier.

Patrice Beaumelle: ''Coup foulard de Nicolas Pépé pour faire un centre alors qu’il y a deux joueurs à la réception, un geste inutile''

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Patrice Beaumelle, était présent le vendredi 15 octobre 2020 à l’émission "La Grande Team" sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3). Le technicien français est revenu sur le match Côte d’Ivoire – Malawi qui s’est disputé le lundi 11 octobre dernier à Cotonou, à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Une rencontre soldée par une victoire (2-1) des Eléphants. Cependant, de nombreux observateurs ont déploré la très mauvaise prestation de l’équipe ivoirienne qui a complètement été baladée sur l’ensemble du match par une belle équipe malawite.

Beaumelle a reconnu la mauvaise prestation de ses joueurs et a expliqué cela par un manque de concentration. Il a même cité l’exemple de Nicolas Pépé qu’il a dû recadrer dans les vestiaires à la mi-temps.

‘’ Sur ce match du Malawi, je me pose aujourd’hui la question de savoir si on a marqué trop vite (…) je leur ai dit à la mi-temps, que je ne crains aucune équipe quand je suis avec les Eléphants de la Côte d’Ivoire. Pour moi, je ne crains aucune équipe. La seule équipe que je crains, ce sont mes joueurs. Contre le Malawi, on démarre le match avec de bonnes intentions; dans les deux premières minutes, on marque un but (…)‘’, témoigne Patrice Beaumelle.

Puis d'ajouter: ‘’Mais derrière, ce que j’ai dit à la mi-temps, j’ai senti mes joueurs qui n’étaient plus concentrés, qui ne respectaient pas forcément l’adversaire. Coup foulard de Nicolas Pépé pour faire un centre, alors qu’il y a deux joueurs qui sont à la réception, un geste inutile (…) Je le vois mais je ne suis pas satisfait. Si vous pensez que je suis responsable de cela, j’assume. Je suis l'entraîneur, mais jamais je n'ai demandé à Pépé de faire ce geste. Je l’ai recadré dans l’intimité du vestiaire. Je fais mon travail, je recadre mes joueurs. Ce geste là, des centaines de joueurs l'ont fait. Mais quand tu décides de le faire, il faut le réussir‘’, a ajouté Beaumelle.