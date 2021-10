La mère de Dezy Champion abandonnée par les amis de son défunt fils

Un peu plus de 3 ans après le décès de son fils, la mère de Dezy Champion a fait des confidences sur le groupe zouglou Vda ou Voix des anges.

Le groupe Zouglou, Voix des anges ou encore VDA, fait partie des formations musicales les plus en vogue du moment. Révélé au grand public grâce à une chanson en hommage à Dezy Champion, Jim et Pitch, dans une interview vidéo accordée à Afrique-sur7.fr, sont revenus sur leurs rapports avec cette figure emblématique du Zouglou qui a tiré sa révérence le 31 mars 2018

''Dezy Champion, c'était un grand-frère. Nous nous sommes connus à San Pedro. C'était l'artiste préféré du député-maire à l'époque. C'est un de nos vieux pères qui nous l'a présenté et on lui a présenté notre premier single. Il a écouté. Il nous a dit que la chanson était de très bonne qualité et il nous a conseillé de venir à Abidjan…'', a expliqué Picth.

''Quelques mois après, quand nous sommes arrivés à Abidjan, on l'a appelé...mais il faut dire qu'il était occupé par ses activités. Il était devenu pasteur... On n'a même pas eu le temps de jouir des contacts et de tout ce que le grand-frère voulait nous proposer, et c'est la mort qui vient nous l'arracher. C'est cette douleur qu'on a voulu exprimer dans cette chanson'', a ajouté Jim.

Cependant, le groupe Vda est toujours resté en contact avec la mère de Dezy Champion, comme le témoigne une publication sur leur page Facebook. ‘’ Visite de courtoisie à la famille de feu Guinon Désiré Claver (Dezy Champion). Merci maman pour les bénédictions‘’, ont indiqué les artistes zouglou.

De son côté, la mère de Dezy Champion a fait savoir qu’excepté le groupe Vda, elle n’a plus revu les amis artistes de son défunt fils depuis la fin des obsèques.

"Depuis que mon fils est décédé, c'est seulement le groupe VDA qui passe souvent à la maison nous saluer et nous soutenir. Je n'ai plus revu ses amis artistes après les funérailles de mon fils DEZY CHAMPION. Je dis merci aux membres du groupe VDA pour tout ce qu'ils font pour notre famille depuis le décès de mon fils", a confié Maman Delphine.