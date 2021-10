Cocody: Une menace plane sur les riverains de la Cité Allabra

Que se passe-t-il à la Cité Allabra-Réconciliation dans la commune de Cocody? Après les travaux de l’Office national de l’Assainissement et du Drainage (ONAD), il y a un an, les riverains impactés, pourraient être soumis à une autre épreuve de force, cette-fois de la mairie, en complicité avec le syndic.

En mars 2020, des travaux d’agrandissement de dalots dans la Cité Allabra à Cocody, ont causé d’énormes préjudices aux riverains. La résidence de Bamba Alex Souleymane, journaliste et Expert consultant, a vu une bonne partie de son étendue, être démolie dans le cadre desdits travaux après lesquels, l’Office national de l’Assainissement et du Drainage est parti sans crier gare. Mais, grâce aux riverains soucieux de maintenir leur cité belle et saine, l’espace abandonné a été traité, engazonné et protégé afin d’éviter les mouvements déambulatoires de visiteurs non désirés, le désordre, ainsi que l’insalubrité qui commençaient à faire de cet endroit, un dépotoir après le départ de l’ONAD.

C’est dans ce contexte que l’Amicale des frères unis de la Cité Allabra vient d’apprendre qu’à la demande du président intérimaire du Syndic de ladite cité, la mairie projetterait d’aménager l’espace laissé en friche par l’ONAD. « Pour ce qui est de la requête qui vous a été soumise, il s’agirait de faire de cet espace, ‘’un jardin public’’. Autant dire à des individus, à des inconnus (dont on ignorerait absolument les intentions et le commerce), qui viendraient tout bonnement s’y prélasser, y converser, y jouer et s’adonner sans crier gare à des actes peu recommandables, de jour comme de nuit. Une situation que l’on déplore déjà au sein de notre cité », dénoncent les membres de l’amicale.

Pour les voisins immediats de l'espace en question, si le Syndic était mû par la volonté de doter la cité d’un espace de jeux ou d’aération, il aurait fait des démarches pour obtenir entre 600 et 800 m2 dans le domaine contigu à CAP NORD, vu que cet espace est longtemps resté en friche. Hélàs! Le Syndic n’y a jamais pensé. Soucieux de préserver la tranquilité dans la cité, l’Amicale des frères unis croit que ce dont a le plus besoin actuellement la Cité Allabra, c’est le renforcement de la sécurité et de la salubrité, vu que les vols et autres actes délictueux ou de déliquance y sont légion depuis un moment, avec leur corrolaire de toxicomanie.

« Nous avons plus besoin d’une entreprise de sécurité sérieuse (et bien outillée), avec des agents professionnels et formés à la surveillance et à la protection des biens et des personnes », disent-ils. Pour rappel, les propriétaires de la Cité Allabra sont de hauts cadres dont la majorité n’aspire qu’à une retraite paisible, après avoir tant donné à la Côte d’Ivoire et à la nation ivoirienne. C’est pourquoi, ils implorent le maire de la commune de Cocody, Jean Marc Yacé, afin de surseoir à ce projet.