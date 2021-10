Excédé, Debordo Leekunfa renonce à la nationalité ivoirienne

Quelques jours après avoir exprimé sa déception vis à vis du peuple ivoirien, l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a annoncé qu'il renonce à la nationalité ivoirienne.

Debordo Leekunfa: "Je ne suis plus jamais ivoirien''

Debordo Leekunfa s'en est récemment pris au chanteur congolais Fally Ipupa, après que ce dernier a annoncé sa venue en Côte d’Ivoire en décembre prochain. Affirmant qu’il chante mieux que Fally Ipupa, Le Mimi a même promis de faire capoter le prochain concert de Dicap la Merveille à Abidjan. '' J’aimerais rappeler le côté lâche de certains ivoiriens. Il y a des ivoiriens qui sont super suceurs de tout ce qui vient de l’étranger. Fally, il nous chante quoi à longueur de journée. Et après, ils vont venir dire que Fally est fort que Debordo. Fally n’est jamais fort que Debordo. Fally, tu es en train d’arnaquer mon peuple. Tu ne dis rien dans tes chansons. On ne comprend rien dans tes chansons. Si tu nous insultes oh, on comprend pas … Chante un peu en français. Avec ça, on veut le comparer à moi Debordo. Il ne peut pas chanter avec Dorbordo. Je ne vois même pas un artiste congolais qui peut chanter avec moi Debordo. Je ne vois même pas‘’, a lancé Debordo Leekunfa.

Même si "Opah La Nation" a présenté ses excuses à Fally Ipupa et au peuple congolais, ses propos ont tout de même suscité des réactions dont celle d'un artiste congolais qui a copieusement insulté Debordo Leekunfa en pleine émission télé. De son côté, l'ex meilleur ami de feu Dj Arafat, a indiqué qu'il ne répondrait pas à ces injures. Cependant, il dit avoir été livré à la vindicte populaire par ses propres frères ivoiriens qui ne l'ont pas soutenu dans son combat.

'' J'ai décidé de tout stopper et bosser dans la paix du Seigneur, et ces Congolais n'ont toujours pas compris mon opinion. Merci quand même à vous peuple Congolais. Même si mon peuple m'a livré à la vindicte populaire et continue à me malmener. Mon Dieu tout-puissant ne me lâchera jamais, au grand jamais. Je ne répondrai plus mais Dieu fera le reste'', a écrit Debordo Leekunfa. Quelques jours après avoir exprimé sa déception vis-à-vis du peuple ivoirien, Debordo Leekunfa a annoncé qu'il renonce à la nationalité ivoirienne.

''Allez leur dire que moi, je ne suis pas Ivoirien, mais plutôt africain. J’enterre les Ivoiriens... la Côte d’Ivoire. J’appartiens à l’Afrique. Je vais apporter le meilleur au monde et à l’occident. L’Ivoirien ne verra rien. Je ne suis plus jamais ivoirien (…) Je suis africain, tout sauf la Côte d’Ivoire‘’, a-t-il posté sur sa page facebook.