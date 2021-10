PDCI : Violent bras de fer entre Guikahué et Simon Doho

Que se passe-t-il au sein du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) ? Deux grosses figures du parti politique d'Henri Konan Bédié, Maurcie Kakou Guikahué et Simon Doho, sont au bord de l'affrontement, selon Jeune Afrique.

PDCI : Bédié face à l'affrontement entre Guikahué et Simon Doho

La tension monte entre Maurice Kakou Guikahué et Simon Doho. Le secrétaire exécutif du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et le conseiller technique d'Henri Konan Bédié ne regardent pas du tout dans la même direction. À en croire Jeune Afrique, ces deux poids lourds du plus vieux parti politique ivoirien sont en profond désaccord.

Selon notre source, tout commence en septembre 2021. À cette époque, des députés issus du parti de Bédié portent de graves accusations contre Simon Doho, le président du groupe parlementaire PDCI. En effet, il est reproché à ce fidèle serviteur du "Sphinx" de Daoukro de s'être rendu coupable de détournement de fonds. L'un des députés, Marius Konan, ne lâche pas l'affaire et demande des explications au secrétaire exécutif. Le détournement porterait sur plusieurs millions de francs CFA. Simon Doho, pour sa part, réfute les accusations. Du coup, le conseiller technique du chef du PDCI et l'ancien ministre de la Santé s'empoignent et menacent l'unité et la cohésion du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny.

Les proches de Simon Doho sont formels : l'instigateur de ces graves accusations n'est autre que Maurice Kakou Guikahué. Ils dénoncent un complot contre le président du groupe parlementaire PDCI. Henri Konan Bédié se trouve donc pris entre ses deux fidèles compagnons. Le chef de la maison a intérêt à ramener le calme dans sa famille politique pour éviter toute division à quatre ans de l'élection présidentielle.

Le président du groupe parlementaire proche de Bédié avait donné une cinglante réponse au secrétaire exécutif qui convoquait une réunion au nom dudit groupe parlementaire. "En ma qualité de président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, je ne vous reconnais ni l’autorité ni la qualité pour convoquer une quelconque réunion avec la participation des honorables députés au titre du groupe parlementaire PDCI-RDA", avait-il rétorqué sèchement. Simon Doho et Maurice Kakou Guikahué iront-ils jusqu'à l'affrontement ?