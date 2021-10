Soudan: La fronde s'amplifie contre le Gal. Burhane, déjà 7 morts

Après une première nuit de protestations contre le coup d'Etat militaire au Soudan, les manifestants sont à nouveau dans les rues de Khartoum ce mardi matin.

Soudan: Pas de nouvelles du Premier ministre Abdallah Hamdok et des représentants civils

Le général Abdel Fattah al-Burhane a dissous lundi au Soudan, les autorités de transition. On est toujours sans nouvelles du Premier ministre Abdallah Hamdok et de la plupart des représentants civils. Avant même qu’il ne s’exprime, des milliers de Soudanais sont descendu dans les rues, conspuant l’armée. Devant le QG de l’armée dans le centre de Khartoum, bouclé par soldats et des blocs de béton depuis des jours, 12 manifestants ont été blessés par des tirs des forces armées, ont assuré un syndicat de médecins et le ministère de l’Information. Le bureau du Premier ministre Abdallah Hamdok avait appelé à «manifester» contre le «coup d’Etat» pour «protéger la révolution» de 2019 qui a renversé Béchir.

Cette nuit, malgré le couvre-feu, rapporte Rfi, de nombreux Soudanais hérissaient des barricades dans leur pâté de maison. Pour eux, le destin du pays se joue ici, dans les rues, alors que dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick-up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Sept personnes ont été tuées et 140 blessées par des tirs de l'armée soudanaise, lundi, à Khartoum, lors de manifestations massives dénonçant un coup d'État et l'arrestation de la quasi-totalité des dirigeants civils par le général Abdel Fattah al-Burhane. Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra, mardi après-midi, une réunion d’urgence à huis clos. Suivez en direct les événements de la journée sur notre live.